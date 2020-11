"Ante la Balona tuvimos tranquilidad con el balón, algo que venía faltando en el Recreativo"

Víctor Barroso fue uno de los jugadores destacados en la pretemporada y pichichi junto a Sillero. En la Liga el onubense ha jugado en los cuatro partidos, dos de ellos como titular, disputando 161 minutos.

El domingo, un Recreativo en línea ascendente visitará a un irregular Marbella. “Hemos entrado en una dinámica de ganar los dos últimos partidos y se encara la semana con otra perspectiva. Vamos allí para seguir sumando de tres en tres”.

El Decano ha ganado sus dos últimos duelos por 2-0, pero ante Las Palmas Atlético dejó dudas y ante la Balona convenció. “Tuvimos mucha tranquilidad con el balón, algo que nos venía faltando; fue el partido más completo en lo que llevamos de temporada, siempre juntitos”.

Fue titular en los dos primeros encuentros en los que el conjunto albiazul no ganó, y saliendo como revulsivo estas dos últimas jornadas sí se han logrado los tres puntos. “Todo lo que sea que el equipo gane es para estar contentos. Uno trabaja para jugar los máximos minutos posibles y si me toca ayudar desde el banquillo lo haré y si es saliendo desde el once también ayudaré al equipo a que gane".

“Siempre intento salir con las máximas ganas posibles. Cualquiera que entre en el once lo va a hacer bien y sea en 10, 15 o 90 minutos voy a salir para ayudar al equipo con las máximas ganas posibles y eso me caracteriza. Voy a salir contento y a dar todo", añade el atacante.

Comenta del Marbella que “no ha empezado como quisieran; es una liga muy pareja, muy difícil; tiene un muy buen equipo para optar a lo que quiera, pero nosotros vamos a por todas. Es un partido importante porque estamos trabajando bien, nos centramos en nosotros y es un buen momento porque llevamos una dinámica positiva”.

La victoria sobre la Balona debe aportar tranquilidad. “Teníamos un exceso de ganas; queríamos hacer muchas cosas en poco tiempo y al final nos provocaba precipitación; el equipo ha mejorado en eso, y el domingo estuvo tranquilo con el balón”, comenta el onubense.

Sobre su compañero Fran, canterano al igual que Víctor Barroso, aseguró que "a mí me encanta Fran. Lo veo muy suelto y muy bien, abarca mucho campo y da mucha estabilidad al centro del campo y con los minutos va a ir creciendo. Hay Fran para rato".

Del grupo manifestó que “en esta liga tan corta cualquiera se puede meter arriba. Como todo está muy igualado es difícil que alguien se vaya a desmarcar hacia arriba por muy buen proyecto que tenga".