El Recre vuelve al trabajo sin Mario Hernández, pero con Caballé

La plantilla del Recreativo ha vuelto esta tarde al trabajo tras descansar por el fin de año, a pesar de que los canales oficiales del club habían anunciado que el equipo volvería a los entrenamientos por la mañana. Lo ha hecho en la Ciudad Deportiva y José María Salmerón ha contado con la presencia de todos los jugadores de la primera plantilla, excepto con Mario Hernández y Lolo Plá.

El lateral no volverá a Huelva y tiene las horas contadas como jugador del Recreativo. De hecho, el futbolista está esperando que se anule su cesión para marcharse a otro equipo. La Cultural Leonesa del onubense José Alonso parece que será el destino del canterano del Rayo Vallecano que abandonará el club sin haber disputado un solo minuto. El carrilero diestro no pudo debutar con el primer equipo por culpa de un error burocrático en la tramitación de su ficha y aunque podía jugar con el Atlético Onubense no lo hizo.

En el primer entrenamiento del año también han estado canteranos como Nené, Ponce o el guardameta Vichi, mientras que Lolo Plá no ha pisado el césped de la Ciudad Deportiva. La plantilla entrenará ya de manera continuada desde hoy (Ciudad Deportiva, 10:30) hasta el próximo domingo cuando se desplace hasta Villanueva de la Serena, donde hará noche antes de jugar ante el Villanovense el lunes (17:00).