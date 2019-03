Sivianes: “Me conformo con jugar los play off”

Juan Sivianes es una de las voces más autorizadas del recreativismo. Natural de Camas, el sevillano acumula más de media vida en Huelva y jugó con el Decano en Primera División en la primera campaña del club onubense y ahora tiene hasta una peña recreativista con su nombre. El que fuera lateral derecho del Recreativo fue uno de los protagonistas de la Tertulia Deportiva de Huelva Información que tuvo lugar ayer en el Restaurante Ciquitrake de la capital onubense. Otra defensa, la onubense Cinta Rodríguez, del Sporting Puerto de Huelva, convirtió mesa y mantel con el camero y ambos coincidieron, son optimistas de cara al final de temporadas que les espera al Recre y al equipo de Antonio Toledo.

Juan Sivianes se considera un “huelvano” más. El sevillano llegó a Huelva para jugar en el Recreativo procedente del Betis en el “año 74. No renuncio a mis orígenes, pero aquí ya me siento uno más”. “Soy tan del Recre que yo llevo en todos lados”, aseguró mientras que señalaba un anillo con el escudo del club más antiguo del país. “Soy recreativista al máximo, además los que van de viaje lo pueden corroborar porque me ven en todos los campos, pero también soy socio del Sporting. Quiero decir que cuando digo que soy onubense, es porque lo soy por los cuatro costaos”, sentenció.

El que fuera defensor del Recreativo aún lamenta la oportunidad que se le escapó al Decano el pasado fin de semana ante el San Fernando. Aunque reconoce que el club “hizo una buena labor poniendo las entradas a cinco euros” entiende que el ambiente le pudo a los jugadores albiazules: “Pienso que un campo tan lleno no le vino bien al equipo. Creo que a nuestros jugadores le metimos mucha presión con 18.000 aficionados en la grada y el San Fernando parecía el Real Madrid de sus mejores tiempos. El recibimiento previo al partido fue una locura, hasta en Primera hemos visto entradas más cortitas”.

Sivianes jugó con el Recreativo en los mejores campos de España y ante los mejores rivales, pero asegura que “cuando yo jugaba me metía en el partido y en mi tarea y cogía al que tenía que coger y ese era para mí. Impresionar, impresionan el Bernabéu o el Camp Nou”. Rememorando sus tiempos de jugar asegura que el mejor futbolista al que tuvo que enfrentarse fue Ferrero, un jugador del Sporting de Gijón, que escondía la pelota y salía por los dos lados. Al resto de jugadores les daba su lado débil y ya está, pero este era capaz de golpear y salir por los dos sitios”.

Volviendo al Recre del presente, el exzaguero recreativista asegura que “a día de hoy me conformo con meternos en el play off. Seguro no hay nada, pero creo que estamos en una buena dinámica. A principio de temporada pensaba que este entrenador no era apto para el Recreativo, pero cuando se arregló el tema de los impagos comencé a ver otro equipo, aunque para mí sigue siendo un entrenador defensivo”.

No quita la consideración de Sivianes el reconocimiento “al juego del equipo en los últimos partidos, quitando este último ante el San Fernando. Hay encuentros, como los que jugó en Don Benito, en casa del UCAM o ante el El Ejido; en los que el equipo tuvo la posesión y demostró hacer bien cosas importantes”.

Analizando el bloque que tiene el Recreativo. Sivianes quiso destacar la figura de Marc Martínez: “Tenemos un portero que es demasiado bueno, cada día es mejor”. Y al mismo tiempo quiso poner en relieve el buen trabajo de los centrales que cohabitan en la primera plantilla del Decano: “El otro día echamos en falta a Israel Puerto, que es un jugador fijo en la defensa, pero es que Iván González, Diego Jiménez y Jesús Valentín son también muy buenos, conmigo jugarían los cuatro porque a Diego se le puede adaptar a la derecha. Son defensas que te dan puntos”. Mirando a la parcela ofensiva quiso destacar a “Iago Díaz, que tiene ganas y corazón y cuando lo quitan es porque ya no puede más” y a Caye porque “sujeta a los dos centrales y trabaja mucho”.

Cuestionado por la marcha del equipo quiso finalizar diciendo que “al que me hubiera dicho a principios de Liga que íbamos a ir segundos a estas alturas le hubiera dicho que estaba loco, pero lo mejor que tiene el Recreativo es lo que vimos el otro día, 18.000 personas en un campo de Segunda B”.