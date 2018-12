Solo el Liverpool tiene menos goles en contra que la Balona, próximo rival del Recre

El Liverpool, con cinco dianas, pero también un encuentro menos disputado (14), es el único equipa de los 402 de las tres primeras categorías de las cinco grandes ligas europeas (España, Inglaterra, Francia, Italia y Alemania) que ha encajado menos tantos que la Real Balompédica (6 en 15 partidos), próximo rival del Decano. Con la misma cifra que los albinegros están en Manchester City –líder de la Premier– y el Juve Stabia –primer clasificado en su grupo de la Serie C italiana– pero ambos han afrontado solo 14 jornadas.El todopoderoso Liverpool, el conjunto inglés con mayor número de títulos, el finalista de la última Champions, el actual segundo clasificado de la Premier, se ha convertido de un día para otro en rival de la Real Balompédica Linense. Dicho así puede sonar a soberbio, petulante. Pero no es más que la enésima consecuencia conocida de la racha de imbatibilidad de la que hace gala el conjunto de La Línea, que el domingo recibe al Recreativo de Huelva en un duelo convertido en partidazo por el nivel en el que se encuentran ambos conjuntos. La escuadra londinense, que tiene como portero al brasileño Alisson Ramses –ex de la Roma– es la único que ha encajado menos goles que la Balona en liga, pero también ha disputado un encuentro menos, según los datos hechos público por el siempre fiable @vintage_stats.Con un gol más que la Balompédica están la Ponferradina (también en 15 partidos), el PSG (en 14) y el Ternara (en solo 12)La Balona es el equipo menos batido de las tres primeras divisiones nacionales después de que el líder de Segunda, el Alcorcón, que le aguantaba el pulso, perdiese la pasada jornada 2-1 en Albacete. Javi Montoya acumula casi ocho partidos (712 minutos de competición) sin encajar un solo tanto. El equipo de La Línea ha dejado la portería a cero en once de sus quince compromisos. Fuera de casa, solo el líder, la UD Melilla, ha sido capaz de acertar con la portería albinegra y lo hizo tres veces. UCAM, Almería, Atlético Sanluqueño, Badajoz, Ibiza, San Fernando y Talavera fracasaron en el intento.