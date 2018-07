Sergio se despide agradecido

El central Sergio González ha fichado por el CD Mirandés, que la próxima campaña volverá a competir en el grupo II de Segunda B. El defensa, que la pasada temporada militó en el Recreativo de Huelva, se ha despedido a través de las redes sociales del club albiazul, con el que disputó el último curso 33 encuentros, 31 de ellos como titular.

En su nota de despedida Sergio González asegura que "ha sido una decisión complicada, he pasado una temporada allí pero con tantas vivencias que parece que han sido más. He vivido un año inolvidable, dejo muchos amigos que me han hecho feliz en Huelva".

El madrileño agrega: "Quiero agradecer a todas las personas con las que he trabajado y convivido porque de todas he aprendido mucho. Quiero dar las gracias en mayúsculas a la ciudad entera, que se vuelca con su Recre, por cómo me habéis tratado y valorado. Por el apoyo y cariño en todo momento que agradezco enormemente. Me habéis hecho sentirme querido desde que llegué hasta el día de hoy".

Sergio concluye asegurando que se siente "muy orgulloso de haber defendido al Decano. Gracias y mucha suerte".