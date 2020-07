Una Segunda B nunca vista

La pandemia por el Coronavirus ha acelerado un cambio que venía demandando el fútbol nacional desde hace tiempo. La próxima temporada la Segunda División B contará con 100 equipos, después de que este ejercicio vaya a finalizar sin descensos y con todos los ascensos previstos desde Tercera División.

Ello dará lugar a diez subgrupos de diez equipos que, en principio, se establecerán por cercanía geográfica. Esa será la primera de las fases de la temporada, que tendrá 18 partidos que serán determinantes para saber el objetivo por el que pelearán cada uno de los conjuntos de la tercera categoría del balompié nacional.

Pocos son los detalles que ha dado hasta ahora la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), centrada ahora en los play off exprés a Segunda División; pero sí que hay un planteamiento general que ha trascendido a través de directivos de varios clubes.

Así, los tres primeros de cada subgrupo serán los que lucharán por el ascenso a Segunda División. Los 30 clasificados pasarán a formar en cinco subgrupos de seis equipos. Los tres primeros y el mejor cuarto pasarán a unas eliminatorias de las que saldrán los cuatro ascendidos, y en las que no habrá doble oportunidad para los primeros clasificados, aunque sí algunas ventajas como el factor campo. De esos 16 equipos, los 12 que no asciendan y los 4 descendidos de Segunda se sumarán a los conjuntos de ese grupo que no lograron plaza para las eliminatorias, sumando los 30 primeros equipos para la Segunda División B Pro.

Los otros diez combinados para la nueva categoría saldrán de los equipos que queden entre el cuarto y el séptimo lugar en la primera fase. Así, serán 40 los equipos que lucharán por diez plazas, todo apunta a que estos conjuntos se repartieran en nuevos subgrupos.

Lo mismo ocurrirá con los descensos. Los equipos que acaben del octavo al décimo lugar pelearán por conservar su plaza en la Segunda B, aunque habrá que ver cuántos de esos conjuntos terminan descendiendo a Tercera División y cómo se resuelven los descensos.

Así, para subir a Segunda División se disputarán como máximo 34 partidos (18 en la primera fase, 10 en la segunda y cuatro en las eliminatorias), por los 44 que llegan a hacer falta ahora para los dos conjuntos que no ascienden a la categoría de plata por las eliminatorias de campeones (38 de Liga y seis de play off).

Además, también ha trascendido que los conjuntos que tengan situaciones irregulares con Hacienda o Seguridad Social no podrán entrar en la Segunda División B Pro, un problema que no tiene el Recreativo, que alcanzó un acuerdo con ambos entes que ha ido cumpliendo en los últimos años con rigurosidad.