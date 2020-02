Savia nueva para el plantel del Recreativo

Savia nueva para la plantilla del Recreativo de Huelva. José Carlos Fernández, Alberto Martín y Cristian Martínez, tres de las recientes incorporaciones del club onubense, han mostrado su satisfacción por enrolarse en la disciplina del Decano del fútbol español.José Carlos, en sus primeras declaraciones, se ha mostrado “contento de firmar por el Recre, el Decano del fútbol español”. El experimentado futbolista onubense, natural de Minas de Riotinto, agrega que está “con muchas ganas de empezar a jugar, de sumar cosas para el equipo y de que salgan las cosas bien”.El riotinteño añade que puede aportar al cuadro albiazul “muchas cosas, sobre todo en la parcela ofensiva. Ahora se trata de coger un poco la forma. Conozco a los compañeros porque llevo entrenando mucho tiempo con ellos. Ojalá que de aquí al final de la temporada dé un buen nivel para ayudar al equipo”, desea.

Alberto Martín indica que firmar por el Recre le supone “volver al fútbol con ilusión. He estado siete meses parado, con muchas ganas de integrarme en algún grupo, y cuando el Recreativo me presentó la oportunidad me llenó de energía porque la verdad un futbolista sufre estando parado. Vengo con la máxima garantía de dar el todo por esta camiseta”.

El veterano centrocampista pacense señala que la acogida en el vestuario ha estado “bien. Tenía la suerte de conocer a algún compañero, como Chuli, con el que compartí un año en el Leganés, y algún otro por amigos en común. Se ve un grupo con gente maja y eso ayuda mucho para incorporarte a un club”.Cree que puede aportar en el Recre “serenidad en el campo, tranquilidad, buena colocación y ayudar al equipo cuando jugadores que en ataque nos pueden dar un plus yo coger esa zona de una posible pérdida e intentar solucionarlo”.

El panameño Cristian Martínez, que ha llegado hasta el final de la temporada al Decano cedido por el Cádiz, señala que está “muy contento con la oportunidad que se me da de llegar a esta linda institución y poder venir a jugar a un club muy grande e histórico como es el Recreativo de Huelva. Los compañeros y el cuerpo técnico me han acogido de la mejor manera y me siento muy satisfecho por eso”.El panameño, que mañana cumple 22 años, asegura que está “ansioso por disputar mis primeros minutos” con el Decano.

Internacional absoluto con la selección de su país, el centroamericano espera “aportar mucho al equipo tanto en ataque como en defensa. Soy un jugador de buen pie, rápido y me gusta el uno contra uno”.