San Fernando-Recre: El partido en el Bahía Sur estará pasado por agua

¿Viajas a San Fernando a ver el Recre? Además de la bufanda y la camiseta albiazul echa el chubasquero y el paraguas porque el partido estará pasado por agua. Se esperan lluvias en La Isla durante toda la jornada del domingo, unas precipitaciones que se quedarán en la localidad gaditana hasta el próximo martes.

El Recreativo de Huelva no estará solo en el Bahía Sur y no importará la lluvia. Los aficionados no fallarán a su equipo y lo arroparán durante los 90 minutos para que el Decano vuelva a conseguir la victoria. Los enfrentamientos entre el Decano y el San Fernando de esta temporada han llamado a la lluvia. En el Nuevo Colombino, en la primera vuelta, un gran chaparrón sorprendió a los aficionados que tuvieron que refugiarse en los vomitorios aunque a más de uno no le importó y continuó viendo el encuentro desde su asiento.

Para este domingo se espera una probabilidad de lluvia en San Fernando del 100% durante todo el día. Las temperaturas serán suaves y las máximas rozarán los 20 grados con 13 de mínima a primera hora del día y caída la tarde.