José María Salmerón prepara un partido a fuego lento con el UCAM

Los equipos murcianos no tienen secretos para Salmerón. El técnico del Recreativo los conoce a fondo tras dirigir en los últimos años con acierto tanto al UCAM como al Real Murcia. Domina bien la plaza que visita mañana. Toma como referencia la última salida a Cartagonova para avisar que “Cartagena y UCAM son dos rivales muy potentes, que aspiran a ser los primeros clasificados y con futbolistas muy desequilibrantes fundamentalmente arriba donde tienen características muy parecidas pero cada partido es un mundo, hay que jugarlo y debemos sacar nuestros aspectos positivos y minimizar sus fortalezas”. Tiene claro que la primera mitad ante el Cartagena es un buen modelo de lo que espera al Recre, si bien del UCAM “me preocupa todo porque al final tienen muy buenos jugadores. Tienen a Onwu, Isi, Collantes, Luis... En el centro está Britos... Vienen de una derrota, pero nunca sabes si eso les hace estar tensos o enrabietados que es algo que hasta que empieza a rodar el balón y los ponemos en situación no controlamos”.

Destaca de su rival que es “radical” en “la salida de balón, siempre quiere jugar en corto, aunque con Onwu es capaz de jugar en largo y en transiciones. Muchas veces no sabes si apretarle arriba con mucha gente como en el gol de ellos en Huelva. Tendremos un equilibrio en buscarlo en los momentos que veamos para buscar arriba o un poco más atrás”.Sobre la mesa vuelve a estar el debate sobre el dibujo albiazul. Salmerón lo desvía con una pregunta a la que él mismo da respuesta. “¿Qué más da si juegan los dos o tres centrales? No voy a darle información al rival porque tenemos las dos opciones. Tenemos trabajado todo en función de las circunstancias. Al final no me preocupa que juguemos con dos o con tres porque no nos va a condicionar”. Advierte que cuenta ya con Jesús Valentín disponible para jugar con normalidad y reconoce que a Charaf todavía le falta para coger el ritmo de competición de sus compañeros.

No le preocupa que se tilde como otra final el duelo contra el UCAM porque “hay mucha lírica alrededor del término final”. Ni siquiera le molesta el desgaste mental o la presión porque “hay quien opina que si hablamos mucho lo desgastamos o desvirtuamos, pero el concepto es la importancia del partido que lo es tanto como este contra el UCAM, luego el Ibiza o el Jumilla porque son puntos vitales. Quiero jugar estos partidos al límite de aquí al final de la liga porque significará que estamos en la pelea por algo importante”.Con 14 jornadas más allá del domingo, el técnico defiende que “si el UCAM pierde no va a tener mayor efecto porque tendría todavía muchas jornadas por delante y si perdemos nosotros es cierto que tanto ellos como Cartagena van a perder poco y si no nos ganan nos exigirían un final espectacular para estar en su pelea”.

A Salmerón le da confianza ver entrenar a los suyos, a los que ve “con mucha confianza y más allá de la alegría que tiene el grupo es que los ves que compiten hasta en los entrenamientos. El equipo está trabajando a un nivel muy alto”. Reniega de quien defienda que hay que guardarse una bala en la recámara. Quiere saltar a la Condomina “con todas las balas desde el primer momento porque luego puedes comenzar perdiendo o qué segunda parte te vas a encontrar”. Eso sí, avisa que los albiazules tratarán de hacer “un partido largo porque los tiempos corren a nuestro favor, pero aprovechando desde el primer segundo los momentos. Quizá la segunda parte en Cartagena no nos faltó gente en ataque porque entró Quiles, sino que nos faltó ambición para que esa segunda fuese tan buena como la primera”.Puntuar en la Condomina significaría “demostrar nuestra fortaleza y equilibio, lo que nos daría fuerza para afrontar el siguiente, que las cosas se están haciendo bien”. Resta valor a las bajas del rival porque si no está un hombre importante como Titi, “el potencial del UCAM es tan grande que pueden suplir cualquier baja sin problemas. Tienen suficiente nivel para cubrir cualquier ausencia”.