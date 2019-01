Salmerón muestra plena confianza en Chico

A pesar de los problemas y dificultades por las limitaciones económicas, el primer refuerzo albiazul en el mercado invernal firmó un debut soñado. José María Salmerón tiene una consigna clara: no debilitar a la plantilla. El técnico además elogió el valor de Chico Díaz, un futbolista con calidad “para jugar en Segunda” pero que “por diferentes circunstancias no terminó de explotar”. Defiende su papel en el Decano, donde su conocimiento es el principal aval. “Es un futbolista que conmigo siempre ha cumplido, al que conozco y sé lo que nos puede dar”, destaca.Salmerón espera que el mediocentro que el conoció y hoy reconvertido a delantero “nos aporte algo diferente”. Su pasado como cerebro del juego “le da una capacidad para interpretar el juego que nos puede venir muy bien”. Bajo su batuta “nunca había jugado como delantero, pero es un chico que conozco, que tiene unas cualidades importantes y al verlo como nueve me gustó mucho y ahora en los entrenamientos me está llamando la atención”.