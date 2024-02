Rubén Gálvez: "¿Presión?, presión la tiene el Málaga, tenemos más que ganar que perder"

El capitán del Recreativo de Huelva, Rubén Gálvez, se desmarca de toda presión de cara al partido de este domingo frente al Málaga en La Rosaleda. "La presión la tienen ellos, nosotros vamos a competir, a sufrir y a disfrutar; tenemos más que ganar que perder allí", sostenía el guardameta, antes de destacar "el partido tan bonito que nos espera, porque vamos a un estadio de Primera División en el que nos recibe un club que ha jugado incluso Champions League".

Gálvez espera con ansia el choque de este fin de semana, sobre todo, por el ambiente que les espera. "En dos o tres horas se agotaron todas las entradas que nos envió el Málaga y queremos darle una alegría a la afición", sostiene. Subraya, además, la comunión entre equipo y afición y advierte de que, pese al tourmalet que le espera estos días al Decano, "no podemos mirar más allá de Málaga, nos estaríamos equivocando".

El portero advirtió también este miércoles en rueda de prensa que "ganar en las segundas vueltas es más complicado porque los otros equipos ya te tienen estudiado". Ni que decir la dificultad de conseguir una goleada. "La afición sabe de la complicación de los partidos que vienen, pero creo que hay mucha ilusión por lo que les está dando el equipo que, a su vez, está ilusionado por el cariño de la afición".

El capitán volvió a insistir en que el objetivo era la permanencia, pero reconoce que "ya no le podemos decir que no a nada". Nadie preveía que el Recre marchase quinto en la clasificación al principio de la primera vuelta y, por ello, "tenemos la ilusión de seguir compitiendo al mismo nivel".

De otro lado, Gálvez fue cuestionado también por la jugada del penalti no pitado sobre Antonio Domínguez en el Bahía Sur. "Me pilló en la otra portería y no sabía si era penalti, pero después de ver las imágenes, pienso que los únicos que no la vieron fueron los árbitros, especialmente el juez de línea, que estaba justo en frente". En este sentido, el portero lamenta que "tampoco puedes decirles nada porque siempre nos están mirando todo gesto, incluso en el banquillo". "Hay cosas que nos chirrían", pero "no podemos desviarnos de nuestro objetivo, el de competir en cada partido".

Sobre los árbitros, Rubén Gálvez considera que las denominadas 'faltitas' deberían tener también castigo con amarillas porque "a nosotros que nos gusta llegar el ritmo de partido, siempre nos lo cortan con esas faltitas y, aunque no sean agresivas, sí se deberían sacar amarillas si son reiteradas". Igualmente, recordó que "ya van tres penaltis claros en lo que va de temporada que no nos han pitado. No digo que nos regalen, pero sí que nos piten lo que hay".

Finalizó su comparecencia destacando "lo cómodo y contento" que está dentro del campo desde que llegase al Recre cuando jugaba en Tercera Federación.