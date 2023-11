Recreativo: No hay dos sin tres

No hay dos sin tres. El Recreativo de Huelva tiene este domingo (18:00) una nueva oportunidad para alargar su buena racha ante el Atlético Sanluqueño en el Nuevo Colombino. Tras recibir a la Rojita este viernes, el templo albiazul ya se prepara para recibir de nuevo al Decano tras su victoria en Majadahonda ante el Atlético de Madrid B.

El Recre, que arrastra su mejor dinámica desde que comenzó el curso en Primera Federación, tiene una prueba de fuego este fin de semana ante un rival que no termina de despegar y con el que comparte el mismo propósito en la 23/24.

Desde que debutó en la categoría de bronce, el Recre no terminaba de asentar sus bases, pero tras 12 jornadas parece que comienza a encontrar su sitio. El Decano, con la permanencia como objetivo para esta temporada, comenzó por todo lo alto y fue de más a menos. Desde la victoria al Intercity (3-1) tardó 34 días en volver a encontrarse con el gol. Una dinámica que preocupaba a la afición albiazul. Ahora, tras Abel Gómez haber encajado todas las piezas de su puzzle y conocer un poco más Primera RFEF y su nivel, el Decano ya ha demostrado que, pese a haber tenido partidos en los que casi no tocó el balón y no ver puerta una jornada tras otra, es capaz de competir a cualquier equipo.

Así lo demostró en la primera jornada liguera, al Real Madrid Castilla, al Málaga y al filial del Atlético de Madrid.Con cuatro victorias, cuatro empates y tres derrotas, el Recreativo de Huelva puede este domingo, ante el Atlético Sanluqueño, sumar su tercera victoria consecutiva. Una racha que no acumula desde la pasada campaña.

El Recre lo hizo al final de la temporada 2022/2023 en Segunda Federación. Ganó al Vélez (1-2); al Torremolinos (3-0); y al Mancha Real (0-1), en la penúltima jornada liguera antes del play-off de ascenso a Primera Federación.

Con las armas que tiene el Recreativo debe hacer daño al Sanluqueño, que pese a haber renovado el banquillo a final de octubre, está empatado a puntos con el Linares -en descenso- ante su afición para brindar una nueva victoria que lo ayude a despegarse aún más de la parte baja de la tabla del grupo II de primera Federación.

El Decano no puede caer. Con un partido aún pendiente (Alcoyano, 29 de noviembre a las 20:00) tiene que seguir sumando de tres para encomendarse al encuentro aplazado ante el conjunto de Alcoy, y seguir escalando hacia la parte superior de la clasificación.