El Recreativo de Huelva da el visto bueno a la propuesta de la Federación Española

El Recreativo se muestra en principio favorable a la propuesta de la Federación Española de cerrar la temporada sin descensos y jugar eliminatorias de ascenso, probablemente a partido único mediante el sistema de concentración. Sólo falta el visto bueno del Consejo Superior de Deportes para que la medida sea definitiva.

Si se confirma, el Recreativo de Huelva sería uno de los equipos que daría por finalizada la temporada y ya no volvería a jugar, terminando la liga en la 13ª posición que ocupó al producirse el parón hace un mes, tras la disputa de la jornada 28.

Jesús Pulido, consejero del Decano, asegura que “es una propuesta que está en fase embrionaria; nosotros estamos en la comisión delegada de Segunda B y tenemos claro que la salud es lo primero. Nuestra postura es que no podemos dilatar la competición más allá del 30 de junio, porque eso crearía una inseguridad jurídica con los contratos y también porque acarrearía pérdidas económicas muy negativas para los clubes, sería catastrófico jugar en julio o agosto. No hay nada oficial aún, pero esa propuesta va en la línea de la postura que mantenemos porque en la situación actual jugar lo que resta de competición fuera de temporada está fuera de toda lógica”.

Este proyecto de la Federación Española supondría que la 2ª B tendría la próxima campaña unos 96 equipos, con lo cual habría que crear un nuevo grupo (el quinto) o mantener los cuatro actuales pero con más equipos. “Habrá que analizar la situación y buscar las soluciones que sean menos perjudiciales. Lo que tenemos claro es que, una vez que esta temporada está prácticamente perdida, no deben tomarse medidas que afecten a la próxima, de forma que pueda empezar con la mayor normalidad posible”.

Lo ideal es que la próxima campaña pueda comenzar como una más. “Eso lo marcará el paso del tiempo, porque no sabemos hasta cuándo durará el periodo de confinamiento; es complicado aventurarse a decir que la nueva temporada empezará con normalidad; eso sería lo deseable, pero primero está la salud y seguir las directrices que marquen el Gobierno y las autoridades sanitarias. Va a haber otra prórroga hasta mitad de mayo y no sabemos si habrá más, con lo que podríamos meternos en junio, por eso nadie puede asegurar que los entrenamientos volverán en julio”, destaca Pulido.

El fútbol sin aficionados no es fútbol; no tendría mucho sentido empezar la próxima temporada sin público"

El portavoz del Recreativo también se manifiesta sobre la posibilidad de que la Liga se inicie con los partidos a puerta cerrada. “El fútbol sin aficionados no es fútbol; este deporte es de la gente, no sólo de los futbolistas; para los clubes esa situación supondría un perjuicio económico importante y no tendría mucho sentido jugar sin público; en estas categorías no profesionales las taquillas son fundamentales en el capítulo de ingresos”.

Esa opción condicionaría por completo la campaña de abonados: “Evidentemente y sería otro perjuicio económico muy grave, no sólo por lo que dejas de ingresar cuando juegas en casa, sino que cuando viajas también gastas. La merma financiera sería notable”.

Si la temporada se da por finiquitada aún quedarían flecos por resolver y mucha incertidumbre de cara a la siguiente: “Primero hay que ver cómo se soluciona esto y luego pensaremos en poner en marcha el nuevo proyecto; todavía no sabemos cuándo empezaremos, cómo será la vuelta al trabajo; hay que ir por partes, pero desde el club y desde la secretaría técnica ya hay trabajo avanzado”.

Una de las cuestiones a resolver en cómo queda la situación de Claudio Barragán, un técnico que sólo ha podido dirigir cuatro partidos al conjunto albiazul. “Habrá que analizar su situación, finaliza contrato y es una de las cuestiones que tendremos que abordar”, afirma Pulido.

Si se suspende la competición, el ERTE debe seguir con más razón.Lo puedes levantar cuando vuelva la actividad"

Si se da por concluida la temporada no variará la situación respecto al ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) presentado por el Recreativo: “Lo puedes levantar una vez se recupere la actividad, y nosotros la recuperaremos cuando vuelva la normalidad, regresen los entrenamientos… Si se suspende la competición, creo que debe seguir con más razón”.

En cuanto a los jugadores, algunos terminan contrato y ya no vestirán más de albiazul, pero ya llevan un mes entrenando en casa y en teoría, estarán otros tres meses más sin competir. “No es algo que hayamos tratado aún, pero si se recupera la actividad lo lógico sería que los que tienen contrato volviesen a entrenar; pero todo eso ahora está lejano, hay que ver cómo va evolucionando todo antes de tomar decisiones”.

Por último, Jesús Pulido no cree que la afición vaya a desconectar del equipo durante este periodo: “Ahora todos tenemos en la cabeza que lo prioritario es superar esta situación; hay que sacar esto adelante porque hoy día el fútbol es secundario; pero la gente sigue teniendo ganas de Recre, cuando sale alguna noticia del club en las redes sociales palpamos que hay interés; todos tenemos ganas de que esto acabe y volver los domingos al campo a animar al equipo”.