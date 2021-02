El Recreativo solicita la suspensión de su partido contra el San Fernando

El choque previsto para el próximo domingo entre el San Fernando y el Decano en el Nuevo Colombino corre serio riesgo de ser suspendido. Así lo ha solicitado el conjunto albiazul a las autoridades competentes. La semana pasada se declararon tres positivos por Covid-19 en la plantilla albiazul, lo que provocó que se confinase a toda la plantilla y cuerpo técnico durante 10 días, tal y como marca el protocolo en caso de brote. Ello implica que en teoría hasta el próximo domingo no podrían volver a salir de sus domicilios una vez superada la cuarentena. En esas condiciones, Competición deberá aplazar el partido albiazul.

A diferencia de en los casos anteriores, al ser tres positivos dentro de un mismo grupo se considera brote y por lo tanto la cuarentena es más estricta. Aunque tanto los jugadores como el cuerpo técnico dieron negativo en las pruebas a las que fueron sometidos el martes, el protocolo impone confinamiento hasta el domingo. Ante este escenario, el Decano solicitó la suspensión del choque.

Es el segundo partido consecutivo que quedaría aplazado tras el de la semana anterior contra Las Palmas Atlético. Además está pendiente de fecha el del Cádiz B. Antonio Calle tendrá que esperar una semana más para debutar en el banquillo albiazul. La semana anterior el club comunicó la presencia de otro positivo, aunque no fue impedimento para que el Decano pudiera seguir su actividad con normalidad e, incluso, disputase el encuentro del pasado fin de semana ante el Algeciras.

El escenario es totalmente cambiante en la presente temporada y ya han sido varios los encuentros que el Decano ha tenido que aplazar en lo que va de campaña por culpa de la Covid-19. Así, el cuadro albiazul ya tuvo que posponer su viaje a Tamaraceite y también vio suspendido su choque ante el Cádiz B, que aún está por disputarse, por lo que el Decano saldrá del próximo fin de semana con tres partidos menos que el resto de sus rivales. Un problema para coger el ritmo competitivo y que le llevará a acumular varios encuentros en un periodo corto de tiempo, pero que le permitirá tener cierta ventaja al saber los resultados del resto de sus rivales.

A lo largo de la presente campaña ya han sido varios los jugadores que han dado positivo en el plantel recreativista. El triple positivo en el interior del Decano paraliza el efecto Calle, ya que la ilusión en el entorno albiazul y en el interior de la plantilla parecida renovada tras el cambio de entrenador. El problema no es que el Recreativo no vaya a competir este fin de semana, sino que el preparador madrileño no podrá seguir trabajando, como mínimo, hasta el domingo, por lo que el periodo de adaptación a la nueva metodología e ideas del técnico se dilatarán en el tiempo. No obstante, lo realmente importante es que los contagios no continúen y los contagiados superen la enfermedad de la mejor forma posible.