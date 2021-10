El Recreativo quiere superar la tela de araña del Antoniano

El Recreativo sigue quemando etapas, tachando fechas en el calendario y mirando a un futuro en el que se ve fuera de la Tercera RFEF. Pero el camino no será fácil y ya que andarlo es de obligado cumplimiento tendrá que hacerlo luchando y disfrutando, a ser posible a partes iguales. No ha tenido excesiva suerte el Decano con el calendario porque, hasta ahora, todas sus salidas han tenido una dificultad extrema. El cuadro de Alberto Gallego inició el campeonato visitando a un Utrera que ya ha demostrado de lo que está hecho y luego tuvo que viajar a Lucena para medirse a otro de los más claros opositores al ascenso.

El Antoniano, quizás, no tenga el rango de favorito a la zona alta, pero no le hace falta etiqueta alguna porque son los números los que hablan por el cuadro sevillano. Los de Lebrija no caen en su Municipal desde el pasado mes de abril y en este arranque de competición aún no conocen la derrota. Una imbatibilidad que está sustentada en una sobriedad defensiva que hace entender que si el Recre quiere volver con los tres puntos tendrá que emplearse al máximo.

Como contrapunto, el cuadro de Alberto Gallego presenta sus credenciales al triunfo después de haber marcado en todos los partidos, aunque la sensación es que el Recreativo aún está engrasando su maquinaria. Con lo visto hasta ahora parece que la principal duda del Decano está en la posición del mediocentro defensivo. El técnico recreativista comenzó el campeonato dándole la alternativa a Rubén Serrano, que respondió a la confianza con una buena actuación, aunque una lesión apartó al canterano de los terrenos de juego y ahí se abrieron otras alternativas. Lo primero que hizo el preparador ilerdense fue prescindir de la figura del stopper para juntar a Víctor Barroso y Arjona en la zona ancha, pensando que el talento de ambos sería suficiente, pues mientras que el Recreativo tenga el balón no necesitará defender. Sin embargo, ante el Rota hubo un nuevo cambio de guión y fue Ismael Barragán el que adelantó su posición. Sobre la continuidad del canterano del Sevilla y ex del Ibiza gira la alineación del Decano, con alguna duda más.

A estas alturas parece improbable que Gallego cambie de dibujo y también son muy altas las probabilidades de que el once sea el mismo de la pasada semana en casa ante el Rota. Existe esa posibilidad porque Chendo, que tuvo que retirarse del entrenamiento del pasado miércoles con una molestia muscular en el sóleo, solo dio un pequeño susto y el ex del Linares se encuentra preparado para seguir rugiendo. A la lista volverá también Marc Fraile, que no se pudo vestir de corto ante el combinado roteño por culpa de una pequeña dolencia que ya ha dejado en el olvido.

El triunfo sería un golpe de autoridad del Recreativo, que saldría de las primeras cinco jornadas en pleno crecimiento y en lo más alto de la clasificación. Mejor, imposible.