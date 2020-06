El Recreativo y la sociedad onubense muestran su pesar por la pérdida de Paco Mendoza

El Recreativo de Huelva y la sociedad onubense han mostrado su pesar por el fallecimiento de Francisco Mendoza al tiempo que elogian su figura y sus logros al frente del club. "Su cuerpo está siendo velado en el Tanatorio Servisa de nuestra capital y la celebración de la Santa Misa Córpore Insepulto por el eterno descanso de su alma será mañana lunes, 8 de junio, a las 10.00 horas en nuestra Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús a los pies de sus sagrados titulares", destaca la Hermandad de la Victoria.

El Decano, a través de un comunicado, "quiere expresar su más sentido pésame por el fallecimiento de Francisco Mendoza Taboada, quien fuera presidente del club durante casi una década y anteriormente directivo durante varios años.

Recreativista desde la cuna, Francisco Mendoza asumió la presidencia del club de su vida en 2001, cuando el Decano militaba en Segunda División. En las siguientes temporadas el Recre consiguió ascender a Primera División por segunda vez en su larga historia y fue subcampeón de la Copa del Rey.

Tras el descenso a Segunda, en 2006 el equipo volvió a ascender a Primera y se mantuvo durante tres temporadas entre la élite del fútbol español, llegando incluso a soñar con la clasificación para competiciones europeas, en unos años inolvidables para el recreativismo

Mendoza, que dejó la presidencia del club en 2010, tiene el honor de haber sido el presidente más laureado de la historia del Decano del fútbol español, habiendo podido disfrutar de dos ascensos a Primera, cuatro temporadas en la máxima categoría, el subcampeonato en Copa del Rey y el título de campeón de Segunda. Además, durante su mandato el club se modernizó y pudo inaugurar la Ciudad Deportiva, así como el Nuevo Colombino.

Quienes lo conocieron sabían que era un recreativista de los pies a la cabeza. Hoy le decimos adiós, pero su legado será inolvidable para el recreativismo. Descanse en paz", concluye la nota del club.

Por su parte, el alcalde Gabriel Cruz manifestó en las redes sociales que "nos ha dejado un gran recreativista, un hombre que defendió con pasión al Recreativo. Paco Mendoza fue presidente del Decano 9 años, presidió cuatro de sus cinco temporadas en Primera y la final de la Copa del Rey. Estoy seguro que llenará el cielo de recreativismo. DEP".

A las muestras de dolor se han unido diferentes personas y colectivos relacionados con el Decano, así como muchos clubes de la provincia, entre ellos Jesús Vázquez, Iván Rosado, Félix Perez, el Sporting Club de Huelva femenino, el San Roque de Lepe, el Sevilla FC, la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva, la Hermandad de La Victoria, entre otros.

Michael Dumois y Paco Muñoz elogian su figura, su calidad humana y su recreativismo

Por su parte, Michael Dumois, consejero delegado del club en la etapa de Mendoza, comentó en las redes sociales que "acaba de informarme la familia que hoy domingo 7 de junio, tempranito, Paco Mendoza nos ha dejado para irse con su Virgen de la Victoria. Un hombre volcado con su tierra: recreativista, de su Hermandad de la Victoria y de su familia: Pilar su esposa y sus hijos Curro y Victoria. Algunos recuerdos de lo vivido juntos. D.E.P.".

Francisco Muñoz, ex consejero, manifestó que "para muchos, hoy ha fallecido el “Presidente más laureado de la historia del Recreativo”, para mí hoy se ha ido un amigo de esos que se llevan en el alma.

Hoy se ha ido una persona con la que he aprendido innumerables cosas, con la que he vivido momentos fantásticos y otros no tan buenos. Pero los hemos vivido, disfrutado y sufrido juntos y unidos, junto a Pili, junto a Esther Chaguaceda Obel... Paco tenía una confianza ciega en mí y yo en él. Y esa complicidad se ha alargado hasta la mañana de hoy y perdurará para siempre conmigo.

En mi opinión, se va la persona más importante de los 130 años del Recreativo de Huelva. La persona que más ha hecho y dado al Recre en su dilatada pero siempre modestísima historia, con la que gran parte del recreativismo, ese que hoy le dedica elogios, no fue justa. Hoy, mi amigo Paco, parafraseando a Antonio Machado, podría decir aquello de “y al cabo nada os debo, me debéis cuanto he hecho...”. Yo me quedo con mi amigo, con el que aprendí tantas cosas y del que seguiré aplicando en mi vida muchas de esas cosas que él me aportó y que considero tan valiosas. Un fuerte abrazo amigo.