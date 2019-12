El Recreativo solo acudirá al mercado si arranca bien el 2020

El Recreativo podrá acudir al mercado invernal después de que el club haya saldado ante la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) la deuda que mantenía con algunos jugadores de la plantilla de la pasada campaña en concepto de primas. El Decano tiene la libertad de poder realizar modificaciones en su plantel, pero no las hará si los resultados de principio de 2020 no acompañan a la plantilla de Alberto Monteagudo.

El Decano se encuentra ahora mismo a 10 puntos del cuarto puesto que ostenta el Yeclano (que son 11 teniendo en cuenta que el cuadro murciano ha vencido en la primera vuelta 2-0 y, por lo tanto, también tiene a su favor el goal average particular). El segundo y el tercer puesto quedan a 12 puntos, que son los que mantienen Badajoz y Marbella de ventaja con el Recre, también con el goal average particular a su favor (0-1 y 2-1, respectivamente), mientras que el líder Cartagena camina con 15 puntos de ventaja sobre el cuadro albiazul, al margen también de haberse apuntado el choque de la primera vuelta disputado en el Nuevo Colombino (0-1).

La distancia entre el Recre y los cuatro equipos de play off a falta de una jornada para llegar al ecuador de la competición parece lo suficientemente amplia como para no realizar un esfuerzo en el mercado invernal. La dirección deportiva recreativista, no obstante, ha cumplido con su trabajo y ha realizado el seguimiento a jugadores que podrían complementar el plantel albiazul para hacerlo más competitivo, incluso hay conversaciones avanzadas con futbolistas que son del interés del club, pero todo quedará a expensas de los resultados.

El Recre comenzará el año con un doble enfrentamiento en casa ante rivales de la zona alta. El primer encuentro del 2020 traerá al Córdoba al Nuevo Colombino. Los blanquiverdes marchan en quinto lugar con siete puntos más que el Decano, por lo que una victoria recreativista acortaría las distancias con el pelotón perseguidor de la cabeza de la clasificación. Siete días después el coliseo recreativista volverá a abrir sus puertas para recibir la visita del San Fernando, que es sexto con seis puntos más que el Recre. Estos dos partidos serán determinantes para determinar si el Decano se aprieta el cinturón y acude al mercado para reforzar su plantilla y tratar de luchar por alcanzar la pelea por la promoción de ascenso.

Si el cuadro de Monteagudo no sale con seis puntos de esos dos partidos la dirección deportiva entiende que la plantilla tiene el nivel suficiente como para no pasar apuros, por lo que no realizaría ningún esfuerzo y solo estaría abierta a algún cambio estructural de bajo o nulo coste.