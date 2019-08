El Recreativo no hará ficha a Iván González

Iván González no podrá jugar con el Recreativo de Huelva en lo que queda de año y ha llegado a un acuerdo con el club para liberar su ficha, de forma que el Decano tiene vía libre para incorporar a un jugador sénior más a la plantilla.

El informe médico que estaba esperando el club ha confirmado los peores pronósticos y la lesión del jugador es de larga duración, de forma que no se espera su reaparición hasta finales de diciembre o principios de enero. Una vez que el club ha sido informado, se ha puesto en contacto con el jugador y le ha expuesto la situación y sus intereses.

Iván González ha comprendido la postura del Recreativo y ha mostrado una actitud colaboradora, tomándose una decisión de consenso que permite liberar una ficha sénior, ya que el central está inscrito en la Federación pero no se le tramitará la ficha, según ha podido saber este diario.

Así, la dirección deportiva del club tiene intención de fichar a corto/medio plazo a un jugador sénior y otro sub 23, guardándose una plaza sub 23 para última hora por si optase a un 'chollo' antes del cierre del mercado.

De esta forma, el club tiene cubiertas hasta ahora 15 fichas sénior con los porteros Nauzet Pérez y Álex Lázaro; los defensas Óscar Ramírez, Borja García, Jorge Morcillo, Diego Jiménez y Nano; los centrocampistas Sergio Jiménez y Quique Rivero; y los atacantes Carlos Martínez, Alberto Quiles, Víctor Barroso, Alfonso, Carlos Fernández y Rubén Cruz.

Es uno de los cuatro jugadores con contrato en vigor de la pasada campaña junto a Carlos Martínez, Víctor Barroso y Álex Lázaro

Iván González era uno de los cuatro jugadores con contrato en vigor al finalizar la pasada temporada (junto a Álex Lázaro, Carlos Martínez y Víctor Barroso). La temporada pasada fue un jugador clave para Salmerón, puesto que en la Liga disputó 32 partidos (los 32 como titular y todos completos, sin ser sustituido) con un total de 2.880 minutos, anotando dos goles en el Nuevo Colombino en las victorias sobre el Recreativo Granada (2-1) y Real Murcia (2-0). En los play off de ascenso jugó 3 partidos (2 como titular, uno completo) con 123 minutos.

El jugador de 31 años, nacido el 15 de febrero de 1988 en Torremolinos (Málaga), se formó en las categorías inferiores del conjunto malacitano, y posteriormente jugó en el Real Madrid Castilla, Erzgebirge Aue de Alemania, Targu Mures de Rumanía, Alcorcón y el Wisla Cracovia de Polonia, desde donde llegó el Decano en el verano de 2018.

En una entrevista a este diario a finales de junio, Iván González recuerda cómo se produjo su lesión durante los play off de ascenso a Segunda. “Estaba solo y al controlar un balón con el pecho quise despejarlo y me pegó un pinchazo atrás. Llevaba unos seis meses con dolores y dosificándome en los entrenamientos; esa semana me encontraba bien y decidí jugar. No es que arriesgara, porque siempre arriesgamos al intentar jugar, pero dos semanas antes sí estaba más fastidiado; pero el equipo me necesitaba, hice el esfuerzo y salí perjudicado”.

Ahora le toca seguir con el duro proceso de recuperación para regresar en las mejores condiciones y volver a sentirse futbolista.