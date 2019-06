El cuerpo técnico del Recreativo está muy pendiente de Iván González

El cuerpo técnico del Recreativo de Huelva está muy pendiente de Iván González, futbolista que no entró en la convocatoria del último partido frente al Fuenlabrada. El entrenador del equipo onubense, José María Salmerón, explicó tras el encuentro del pasado domingo que la ausencia del defensa se debió a un problema en el tendón. “Llevaba toda la semana con molestias; ha entrenado a medio gas porque es un gran profesional, pero yo quería a todo el mundo al cien por cien, no quería ni 60 ni cuarenta por ciento y obviamente él no estaba”.

Ahora habrá que ver cómo va evolucionando el malagueño de su lesión para saber si puede estar disponible para el encuentro del próximo domingo en Anduva, para el que de momento es duda. El central es uno de los futbolistas que habitualmente alinea Salmerón y esta campaña ha jugado en 33 partidos.

El técnico recreativista tendrá la ausencia segura por sanción del delantero Carlos Fernández, quien fue expulsado con roja directa en el partido del pasado domingo. Hoy se espera que se conozca cuál es el castigo que le impone la Jueza de Competición de la Real Federación Española de Fútbol.