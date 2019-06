Iván González: "Me gustaría que se quedara el 90% de la plantilla del Recreativo"

Iván González puede ser una buena imagen de lo que le ha ocurrido esta temporada al Recreativo de Huelva: un año excelente al que le ha faltado la guinda del ascenso. En lo personal, su temporada ha sido brillante, con un triste final ya que no ha podido dar el salto de categoría y ha sufrido una grave lesión que lo tendrá, en principio, unos 3-4 meses de baja.

El central malagueño de 31 años de edad ha sido una pieza básica en el entramado defensivo albiazul (el equipo menos goleado del grupo IV y uno de los menos goleados de toda la Segunda B), siendo uno de los hombres de confianza de José María Salmerón. Esta temporada con el Decano ha disputado 32 partidos de Liga (todos como titular y todos completos) con un total de 2.880 minutos, anotando 2 goles y recibiendo 14 tarjetas amarillas. En los play offs le tocó vivir la cara más amarga del fútbol, puesto que las molestias le impidieron estar en plenitud de facultades, disputando tres encuentros (2 como titular) con 123 minutos de juego. Para más inri, una grave lesión le impedirá comenzar la pretemporada con el resto de compañeros.

“El miércoles me operaron de la lesión en el talón de Aquiles y ahora estoy en casa, con la escayola y con dolores, lo típico después de una intervención”, asegura el jugador, que recuerda cómo se produjo. “Estaba solo y al controlar un balón con el pecho quise despejarlo y me pegó un pinchazo atrás. Llevaba unos seis meses con dolores y dosificándome en los entrenamientos; esa semana me encontraba bien y decidí jugar. No es que arriesgara, porque siempre arriesgamos al intentar jugar, pero dos semanas antes sí estaba más fastidiado; pero el equipo me necesitaba, hice el esfuerzo y salí perjudicado”.

Ahora le toca un largo periodo de recuperación para volver a ser un jugador importante: “No hay un tiempo definido para volver; en principio calculo unos tres o cuatro meses, pero hay que esperar a la primera resonancia para ser más exactos. Desde que salí del hospital no puedo apoyar el pie y ahora me tengo que centrar en hacer las cosas bien para recuperarme cuanto antes”, añade Iván González.

La temporada le ha dejado un sabor de boca “muy positivo; no ascendimos, pero tuvimos una trayectoria ascendente, de menos a más, y la gente se tiene que sentir orgullosa por cómo se ha desarrollado el año. En lo personal he estado muy a gusto, jugando grandes partidos, y quedar primero hace que las cosas malas queden en un segundo plano. Todo ha sido bueno salvo la lesión, lógicamente”.

Iván González es uno de los pocos jugadores que tiene contrato en vigor para la próxima campaña, junto a Álex Lázaro, Víctor Barroso y Carlos Martínez. ¿Teme que no se pueda mantener el bloque? “Me gustaría que se quedase el 90% de la plantilla, pero también hay que tener en cuenta que hemos hecho un año de fábula y los compañeros tendrán buenas ofertas. Esperemos que el club haga un esfuerzo y renueve a aquellos que no tengan ofertas muy elevadas y que se quede el mayor número posible. Este año también empezamos con un bloque con muchas novedades, y lo importante es que nos vayamos acoplando y dando nuestro mejor nivel”.

El Recreativo ha dejado muy alto el listón para la nueva temporada, aunque el presidente Manolo Zambrano ha asegurado que el proyecto 2019-20 será ambicioso: “Un club como el Recre siempre tiene que ponerse el listó alto; el objetivo es estar arriba; venimos de una temporada exitosa que será casi imposible repetir, pero no podemos empezar la liga siendo conformistas, hay que buscar una plaza entre los cuatro primeros para volver a jugar las eliminatorias de ascenso. En años anteriores el club ha pasado por dificultades y no ha podido estar arriba, pero ahora debe mirar alto”.

El jugador albiazul lo tiene claro cuando se le pregunta qué le ha faltado al Decano en el play off. “Suerte, como se pudo ver en los últimos partidos. En Fuenlabrada nos condenaron 25 minutos malos, pero en casa confiábamos en remontar ese 3-0 y ocasiones tuvimos para ello, pero nos faltó fortuna de cara al gol. Ante el Mirandés, en Burgos, si el primer tiempo llega a terminar 1-3 no hubiera sido injusto, igual que pasó en la vuelta en Huelva, que también merecimos terminar con ventaja porque fuimos mejores; su gol llegó en el 92 con el equipo cansado, pero hicimos méritos para pasar esa eliminatoria”.

Uno de los primeros asuntos que debe resolver el Recreativo es quién será su entrenador en el nuevo proyecto. El central lo tiene claro y es partidario de la continuidad de Salmerón: “Sí, claro; he jugado mucho con él y me ha dado su confianza; el equipo se ha identificado con él, al igual que la afición. Por lo que he escuchado puede tener buenas ofertas y eso complicaría su continuidad, pero ha hecho las cosas muy bien y espero que siga”.

Por último, Iván González tiene palabras de elogio para la afición albiazul: “La verdad es que me ha sorprendido. A raiz del tema de los impagos se volcó con nosotros y sobre todo en estos últimos seis meses ha sido increíble. Lo que más me llamó la atención fue cuando volvimos de Fuenlabrada con ese 3-0 en contra, con el equipo cabizbajo, sin ganas de hablar... y había más de mil personas esperando, animando y dándonos fuerzas para remontar. Eso es para recordarlo”.