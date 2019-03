Carlos Fernández, a falta de la firma

El Recreativo ha acelerado sus gestiones en el mercado para encontrar un relevo a Chico Díaz, que alcanzó un acuerdo el pasado miércoles con la entidad recreativista para dejar de pertenecer a la disciplina albiazul. La ficha que dejó libre el delantero sevillano solo podía ocuparla el Decano con un jugador libre y antes de que restaran cinco jornadas del campeonato regular en Segunda División B. Así, el elegido ha sido el ariete jiennense Carlos Fernández, cuya incorporación al Decano está a falta de la firma del jugador.

El delantero de Úbeda ha disputado la primera mitad del campeonato en el Grupo III de Segunda División B con el Hércules, pero en invierno el CD El Ejido 2012 anunció su incorporación, aunque el futbolista no llegó a estampar su firma con el combinado celeste tras no superar el reconocimiento médico. Carlos Fernández, de 28 años y 1,90 metros, cuenta con una amplia experiencia en la categoría de bronce, donde ha militado en conjuntos como Villanovense, Logroñés, Córdoba B, Sanluqueño o Real Betis B. En esta campaña aún no ha marcado, pero en sus dos años en Villanueva firmó 24 tantos (12 en la 14/15 y 12 en la 16/17).