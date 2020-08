El Recreativo busca poner el broche a su plantilla

El Recreativo ha ido dando pasos firmes en la configuración de su plantilla, de tal forma que, a falta de más de mes y medio para el arranque de la competición, ya solo le restan por firmar tres jugadores mayores de 23 años. A la espera de la salida de Jesús López, que tiene contrato y que sabe que no tendrá lugar en el primer plantel albiazul en el próximo ejercicio, el Decano sigue buceando en el mercado para encontrar tres piezas que se antojan determinantes para complementar una plantilla a la que han llegado jugadores con más hambre y proyección que nombre y que han desembarcado en Huelva después de haber sumado muchos minutos en sus lugares de origen.

Tras la llegada de José Antonio González, el secretario técnico Juan Antonio Zamora sigue con el casting para reforzar dos puestos decisivos: el extremo y la punta del ataque. El Recre ha apostado por jugadores jóvenes en banda, como Víctor Barroso, Sillero o Yaimil Medina, a los que hay que sumar la polivalencia de Quiles, Chuli o José Carlos, pero al Decano le falta un jugador de banda vertical, rápido, potente y con desborde que termine marcando diferencias, sobre todo en partidos en los que el Recre pueda jugar al espacio.

Lo mismo ocurre en la punta de ataque. La movilidad de Chuli y la superioridad que genera Quiles en el centro del campo cuando parte desde la posición de nueve dan muchas alternancias a Claudio Barragán, pero al plantel recreativista le resta por llegar un goleador que ejerza de referencia ofensiva. Quizás buena parte de las opciones del Decano de pelear por estar en posiciones elevadas en el subgrupo en el que le toque pelear pasan por acertar con el delantero, aunque no hay que obviar que el potencial económico del Recreativo de cara a la próxima temporada va a estar muy por debajo del de otros muchos conjuntos de la categoría de bronce y no le va a quedar otra que negociar muy bien e hilar muy fino en sus decisiones para terminar de apuntalar su ataque.

Para la otra ficha sénior que falta se busca un jugador polivalente que sirva para terminar de reforzar el centro del campo, donde en la posición de ‘6’ solo se cuenta con Alberto Martín y los canteranos Ponce y Fran. Una vez que la opción de fichar a Gustavo Quezada se ha alejado, el Recre espera que ese pivote pueda ejercer también de central para cubrir posibles bajas en el centro de la zaga e, incluso, en los laterales si Diego Jiménez tuviera que actuar en cualquiera de los dos flancos de la retaguardia.

En lo que respecta a los sub 23, la llegada (aún por oficializar) de Matheus Santana eleva a cinco los futbolistas con los que contarán Claudio, aunque Fran tendrá ficha del filial y Ponce tendrá la opción de elegir si tiene licencia con el primer equipo o con el Atlético Onubense una vez que acabe la pretemporada. En ese apartado el Recre no tendrá demasiados problemas y esperará que surjan oportunidades de nivel para darle profundidad a su plantilla (se busca un lateral), ya que hay que tener en cuenta que la próxima temporada serán cinco, y no tres como tradicionalmente, los cambios que se podrán realizar.