Monteagudo: "Es la primera vez que un equipo mío no es lo que quiero"

El técnico del Recreativo de Huelva, Alberto Monteagudo, ha atendido a los medios al término del encuentro ante el Villarrobledo para analizar el encuentro comentando que "en la primera parte nos han quitado la pelota, yo sabía que nos la podían quitar si no entrábamos con contundencia. En la segunda parte hemos apretado, hemos hecho el gol en el balón parado, hemos tenido quince minutos muy buenos y si no matas el partido puede pasar lo que ha pasado. Si no somos capaces de ser más regulares lo que pasa es que se te escapa el partido en un centro lateral que es muy parecido al de allí en Villarrobledo".

El preparador albaceteño considera que el empate es un resultado poco positivo "porque estás en casa, es un equipo que tiene problemas, porque te pones por delante... Hemos podido ponernos 2-0, pero nos quedamos con diez. En la primera parte hemos estado mal, pero en la segunda podríamos haber ganado. Sufrimos con un equipo ante el que no tendríamos que haber sufrido tanto. Una vez que nos pusimos por delante no deberíamos haber empatado el partido".

El de Valdeganga ha indicado que "me preocupa la primera parte porque la sensación era de que le podíamos hacer daño cuando teníamos la pelota, pero es que no la teníamos". "Pensábamos que podíamos ganar y recortar dos puntos más, pero no ha podido ser. Internamente el partido nos marca lo que queremos mejorar y lo que queremos ser, pero en Liga se nos complica todo para poder llegar a donde queremos. Hemos sumado un punto y tenemos que hacerlo bueno ante el UCAM. Me marco ganar cada domingo. Bastante tengo con intentar eso. La sensación es que no vamos a llegar nunca", ha dicho el míster albiazul sobre el futuro que le espera al Recre.

Sobre Kleandro también ha hablado el preparador albiazul para decir que "tiene el tobillo fastidiado. Tiene compromiso, ha hecho su gol, ha tenido otro, que por lo que me cuenta es penalti clarísimo... Ha estado bien y creo que nos va a ayudar, cuando se recupere porque parece que va a tener para un tiempo". De la intervención de los cambios en el encuentro ha analizado que "nos han dado balón. Gerard ya sabemos cómo la aguanta e Irizo cada vez está mejor. Creo que nos han ayudado y que han estado bien.

El míster del Decano no encuentra explicación a la falta de continuidad en el juego del Decano: "Es la primera vez que un equipo mío no es lo que quiero. Entrenamos para mostrar otra cosa y no lo hacemos, no sé por qué".

Por último, el entrenador del Recreativo ha comentado que "entiendo que la afición se canse porque ve a la gente unas veces bien y otras veces mal. Salir de la categoría es complicado porque al final cualquier equipo te complica. Hay equipos grandes luchando por salvarse. Cuando llevas una camiseta y las cosas no salen bien pesa aún más".