Monteagudo: "No se le puede reprochar nada al equipo"

El entrenador del Recreativo, Alberto Monteagudo, ha pasado por la sala de prensa del Nuevo Colombino al término del choque ante el Real Murcia para valorar el segundo empate consecutivo del Decano: "No es normal que no hayamos ganado hoy. En este tipo de rachas cuando haces dos goles, te hacen otros dos. Creo que la primera parte si nos vamos 2-0 no pasa nada porque ellos no han tirado ni a puerta. La segunda parte ha sido muy embarullada, pero aún así hemos tenido ocasiones. Cuando estamos marcando nos están haciendo goles y cuando estamos sólidos no marcamos. Creo que no se le puede pedir mucho más al equipo porque lo ha dado todo".

Acerca de las dificultades físicas que tuvo el equipo en los últimos minutos ha comentado que el equipo "sufre, hacemos los cambios para intentar revolucionar el partido y nos olvidamos que de que a Sergio y Quique se les termina haciendo grande el campo. Ellos nos han tirado un par de contras. El equipo está mentalmente tocado porque cuando estamos mal perdemos y cuando estamos bien no ganamos. Los jugadores tienen la sensación de que merecen más, pero en el fútbol los merecimientos son los goles".

Sobre las opciones del Murcia en los últimos compases del encuentro ha aseverado que "ves que la gente de delante está más cansada, tiendes a defender más atrás, ya pierdes más uno contra uno... No podíamos volver a perder en casa. Para mí hemos perdido la frescura y el espacio en el centro del campo porque Sergio Jiménez y Rivero estaban ya tocados. Entre el campo y la ansiedad hemos terminado jugando bastante más en largo. He notado mucho el cansancio de los centrocampistas". Del planteamiento del partido ha comentado que "sabía que ellos en centros laterales sufren. Queríamos acumular gente en zona de remate y el partido ha estado en lo que queríamos, pero no hemos acertado".

Sobre su situación personal tras una racha de siete encuentros sin ganar ha indicado que "estoy bien, he estado 30 años en el fútbol, he pasado por todas las situaciones... Estoy donde quiero estar, estoy feliz aquí, aunque es verdad que estoy intranquilo por no poder estar en una zona más cómoda en la que parece que no estás y luego a la hora de la verdad sí que estás. Estoy preocupado porque nos está costando un poco, pero estoy motivado para seguir trabajando con la intención de seguir dejando la portería a cero porque goles vamos a ser".

Del choque ha señalado que "la primera parte hemos estado bien, queremos repetir eso más veces, sobre todo en casa. No permitir al rival correr, que no haya contras, volver rápido... Creo que el equipo ha sido solidario, lo fue la semana pasada y también hoy. Creo que es el camino". También ha influido en el marcador la inestabilidad del césped del Nuevo Colombino: "Nosotros necesitamos que el campo esté bien. Son cosas que no ayudan a lo que queremos hacer, no es una excusa porque no ayudan ni ahora ni cuando ganamos al UCAM. Creo que en quince días estará mejor". De las opciones de ascenso ha espetado que "no pienso en largo. Ahora tenemos que mirar por alejarnos del descenso. Nadie podía decirle al Recreativo la temporada pasada que iba a estar más de veinte partidos sin perder".