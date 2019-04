Salmerón: "No ha sido nuestro mejor partido, pero nos ha dolido perder dos puntos en el descuento"

El técnico del Recreativo, José María Salmerón, ha comparecido en la sala de prensa del Álvarez Claro al término del encuentro para hacer análisis de lo sucedido: "Tanto la primera como la segunda parte hemos estado muy incómodos, no hemos estado precisos en el pase y ellos han tenido un punto más de intensidad. No ha sido nuestro mejor partido. No ha sido un partido bueno, pero perder los tres puntos en los últimos segundos sí que nos ha dolido".

Ha realizado autocrítica el míster del Decano para aseverar que "no hemos estado finos, nos duele perder los puntos por cómo lo hemos perdido. El Melilla ha sido superior, pero en la primera vuelta lo fuimos nosotros, ellos llegaron una vez y ganaron el partido. Ha habido demasiadas faltas, cualquier roce en nuestro campo era falta y en el contrario nada. Tenemos que arreglar muchas cosas porque no ha sido un buen partido".

Sobre las condiciones en las que se ha disputado el partido ha comentado que "el campo estaba pesado, encima en la primera parte ellos tenían un aire a favor que en la segunda parte ha desaparecido. Ellos han tenido siempre el dominio, han tenido la pelota, aunque no han tenido claras ocasiones. No me voy satisfecho con el rendimiento que hemos tenido".

Pese al punto y a prolongar una racha de 16 partidos sin perder, el míster albiazul ha dicho que "nos vamos con una sensación de derrota, sobre todo porque ya teníamos la victoria. Es cierto que han sido superiores, pero repito que en la primera vuelta solo tuvieron la ocasión de Yacine y ganaron y hoy en el último minuto nos han empatado". "Ellos han tenido un nivel de intensidad alto, pero nosotros no hemos estado como acostumbramos y hemos perdido la pelota demasiado rápido. A nivel futbolístico no hemos estado como solemos estar. Solo hemos tenido un par de ocasiones de peligro en todo el partido", ha matizado.

El preparador almeriense ha aceptado que el empate ha dolido, tanto por la forma en la que se ha producido como por el desarrollo del partido: "Estamos tocados por las dos cosas, el partido no ha sido satisfactorio, pero cuando ya teníamos los tres puntos en el bolsillo, cometemos una falta lejana y nos hacen un gol. Nos vamos con una sensación muy mala".

Se ha mordido la lengua para valorar la actuación del colegiado, muy casero, en acciones muy similares en función del equipo infractor: "No me gusta hablar del árbitro, pero no sé cuántas faltas nos ha pitado en nuestro campo. Es verdad que la última falta no deberíamos haberla hecho porque era lo que mejor le venía a ellos, tenemos que estar preparado para eso también".

Por último, el ex del Murcia ha querido destacar que "está todo muy igualado. Intentaremos mejorar para ganar la semana que viene, que tenemos otro partido completo. Ahora intervienen muchos factores y estos últimos partidos son muy complicados".