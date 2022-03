El Recreativo de Huelva se gana su primera 'bola de partido' (2-0)

El Recreativo de Huelva inicia su despedida de la categoría y eso que aún le restan cinco partidos por disputar. Ya divisa la línea de meta y no tiene nadie que le meta presión, nadie que le pueda arrebatar el primer puesto. Con su victoria sobre Los Barrios se ha ganado su primera bola de partido, la primera oportunidad de conseguir el ascenso; será el próximo fin de semana, para lo cual necesita ganar en Pozoblanco y que pierda el Utrera. Los goles de Juan Delgado y Javi Dela (propia meta) devuelven a los locales a la senda victoriosa.

El Decano afrontaba el choque herido en su orgullo tras la derrota en Puente Genil, cortando así una racha de ocho victorias consecutivas. Tocaba vencer y convencer, dejar claro que lo ocurrido en tierras cordobesas fue un simple accidente sin mayor relevancia. Era hora de dar un paso más, el penúltimo, en ese camino que lleva al ascenso. Además, para curar heridas nada mejor que el Nuevo Colombino, donde el líder suma 11 partidos ganados y sólo uno perdido.

Enfrente, Los Barrios, un rival muy tocado, el peor equipo de la segunda vuelta, que acumula nueve jornadas sin ganar, que sólo ha sumado un triunfo a domicilio y es el que más goles encaja del grupo (44); además, está en puestos de descenso y con un calendario muy complicado para lograr la permanencia. Con esta carta de presentación el encuentro, a priori, no debería tener mucha emoción, pues es mucha la diferencia entre dos equipos que probablemente no estarán el año que viene en la categoría.

Alberto Gallego, con las ausencias obligadas de Peter (sanción), Pablo Gallardo y Ale Limón (lesión), cambió el once de la pasada jornada, tanto en jugadores como en disposición táctica, jugando con defensa de cuatro. Salen Anaba, Álex Moreno y Peter y entran Juanito, Dani Sales y Juan Delgado. Primera titularidad para Juanito y premio para un Juan Delgado que rentabiliza con goles los minutos de que dispone.

Cuando no se habían cumplido 30 segundos avisó el conjunto albiazul con un buen pase de Juanjo Mateo al área que no encontró rematador por poco. A los 3 minutos Juan Delgado tuvo una clarísima ocasión en un pase de Arjona que le permite quedarse solo ante el meta, pero su vaselina se topa con el larguero en una de esas oportunidades que no suele perdonar el delantero albiazul, que en el 8 probó fortuna con un disparo en la frontal del área que se marcha muy cerca del poste.

Los Barrios no dio señales de vida en ataque hasta el minuto 11, con una falta en muy buena posición que ejecutó David por encima del travesaño. Los locales mantienen su acoso pero sin precisión en los metros finales, de ahí que pasen los minutos sin peligro para Javi Dela. En el 19 un balón suelto en el área barreña lo remata Manu Galán, con potencia pero sin precisión; y un minuto después Juan Delgado abre la lata rematando impecablemente de cabeza un gran centro; 9º gol del delantero, que iguala a Arjona como pichichi albiazul.

El tanto da tranquilidad y confianza a un conjunto albiazul que juega suelto y quiere ampliar la renta. La diferencia entre uno y otro equipo cada vez es más patente sobre el terreno de juego. Pasada la media hora Arjona recibe en el área y a punto está de lograr el 2-0 pero su lanzamiento rozó la escuadra. En pleno festival local Juan Delgado no acierta a regatear a Javi Delga dejando pasar otra gran ocasión (33'). A continuación Sidi tuvo el 1-1, pero su disparo dentro del área lo tapa un defensa.

Y tanto va el cántaro a la fuente... que el 2-0 llegó sin que el Recre tuviera prácticamente que intervenir, en una jugada desgraciada para el conjunto visitante: centro al área sin aparente peligro y Chechu, en su intento de despejar, remata al larguero y el rechace le da en la pierna al meta Javi Dela, que introduce el balón en su portería. Minuto 43, 2-0 y partido casi sentenciado, no tanto por el marcador como por la poca sensación de peligro que genera Los Barrios. Muy bien el Decano, controlando la situación en todo momento, moviendo el balón con criterio y con la efectividad como único aspecto a mejorar.

Alberto Gallego quitó en el descanso a Rubén Jurado y le dio minutos a Chendo. Y Mariano Marcos también hizo un cambio, Lucas por Sergio. En el 49, doble ocasión local: primero con una falta directa que Víctor estrella en la barrera y en la acción posterior un centro que remata Manu Galán estorbado por un compañero.

Los Barrios asume riesgos en esta mitad y adelanta líneas. No tiene nada que perder y un gol le devolvería la vida. Un potente disparo de Pata lo despeja el meta y el rechace lo remata a gol Manu Galán, pero es anulado por posición antirreglamentaria. El juego es vibrante, nadie baja los brazos y en el 55 Kevin se saca un trallazo dentro del área que lo repele el larguero con Rubén Gálvez ya superado. La respuesta local, un contragolpe liderado por Víctor, que se planta en el área y es derribado por n defensa sin que el árbitro aprecie penalti, pese a las protestas locales.

A la hora, Gallego vuelve a mover el banquillo, sin cambiar el esquema, y quita a Arjona y Juanito, dando entrada a Diawará y Enric Martínez; y siete minutos después se incorporan Cancelo y Álex Moreno. El encuentro entra en una fase de igualdad, la presión de ambos equipos surte efecto y cuesta generar ocasiones.

Los Barrios no tira la toalla, controla al Decano, pero le falta mordiente arriba: Dani Moreno remata de cabeza en el área, deteniendo Rubén sin problemas (69'), y dos minutos después, gran galopada del propio Dani Moreno, que le deja un gran balón en el área a Joao, pero su intento, con potencia pero sin colocación, lo atrapa el meta de Aracena. Manu Galán replica con una gran acción individual que culmina con un lanzamiento desde la frontal a las manos de Javi Dela.

El partido pierde calidad conforme pasan los minutos; a los visitantes se les acaban el tiempo, las fuerzas y las ideas, mientras el Recreativo tampoco anda fino; no sufre, pero tampoco va sobrado y no genera oportunidades claras en el área rival. En el 83 Kevin dispara a las manos de Rubén y en el 85 un perfecto servicio de Víctor lo remata de cabeza Manu Galán, encontrándose de nuevo con el travesaño; al minuto, un gran centro se pasea por el área forastera sin encontrar rematador, y en el 89 un mal control de Chendo evita que se quede mano a mano con el meta. Un disparo de Kevin desde casi la frontal se marcha por encima del travesaño por poco y en el 92, intervención prodigiosa de Javi Dela a un remate de Chendo en el área pequeña cuando el 3-0 parecía inevitable.

No hubo tiempo para más. El Recre vivió de las rentas de un gran primer tiempo y viajará el fin de semana a Pozoblanco dispuesto a gastar su primera bala y ponerle la guinda a la temporada... si el Utrera lo permite.

Ficha técnica

Recreativo de Huelva: Rubén Gálvez, Juanjo Mateo, Pata (Cancelo, 67), Manu Galán, Dani Sales (Álex Moreno, 67), Juan Delgado, Víctor Barroso, Adrián Arjona (Diawará, 60), Rubén Jurado (Chendo, 46), Ismael Barragán y Juanito (Enric Martínez, 60).

Los Barrios: Javi Dela, Bruno, Pablo Álamo, Reina (Vinicius, 81) David (Charly, 81), Sergio (Lucas, 46), Kevin, Sidi, Joao, Fernando (Banderas, 74) y Chechu (Dani Moreno, 60).

Árbitro: Avilés Hernández (Sevilla), asistido por Ortiz Rodríguez y Moreira Orfila. Tarjeta amarilla a Juanjo Mateo; Lucas y Sidi.

Goles: 1-0/Minuto 20. Juan Delgado. 2-0/m. 43. Javi Delas (propia meta).

Incidencias: Partido de la jornada 28 de la Tercera RFEF disputado en el Nuevo Colombino ante unos 5.000 aficionados.

