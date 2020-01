El Recreativo hace oficial la incorporación de Alberto Martín

El Recreativo de Huelva y Alberto Martín, de 30 años de edad, han llegado a un acuerdo para que el futbolista extremeño vista de azul y blanco durante esta temporada con opción a hacerlo durante la siguiente.

Nacido en Don Benito, Badajoz, Alberto, que ahora mismo se encontraba sin equipo, ha desarrollado su carrera deportiva entre Almería, Leganés y Granada, equipo al que defendió la temporada pasada, habiendo disputado más de 100 partidos en Segunda División y 16 en Primera, siendo la de mediocentro su posición habitual.

Alberto Martín es la tercera incorporación del Decano tras los sub23 Kleandro y Cristian Martínez, ambos cedidos hasta final de temporada por el Leganés y el Cádiz, respectivamente.

Su llegada viene a cubrir un hueco en la medular recreativista, que ya no cuenta con Sergio Jiménez, y su teórico sustituto, Kleandro, estará unas cuatro semanas de baja debido a la lesión que sufrió el pasado domingo ante el Villarrobledo. Ocupará la vacante dejada por Sergio Jiménez, ya que su ficha es sénior, no sub 23.