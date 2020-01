Alberto Martín, muy cerca de ser la próxima incorporación del Recreativo de Huelva

Alberto Martín Romo puede convertirse en jugador del Recreativo de Huelva en las próximas horas. El jugador nació el 31 de marzo de 1989 en Don Benito (Badajoz) por lo que tiene 30 años. Mide 1,81 metros y juega en el centro del campo como pivote.

El jugador llega con la carta de libertad ya que estaba sin equipo; además de en el conjunto extremeño, también ha militado en el Almería B, Leganés y en el Granada, su último club.

Alberto Martín sería la tercera incorporación del Decano tras los sub23 Kleandro y Cristian Martínez, ambos cedidos hasta final de temporada por el Leganés y el Cádiz, respectivamente.

Su llegada vendría a cubrir un hueco en la medular recreativista, que ya no cuenta con Sergio Jiménez, y su teórico sustituto, Kleandro, estará varias semanas de baja debido a la lesión que sufrió el pasado domingo ante el Villarrobledo. Ocuparía la vacante dejada por Sergio Jiménez, ya que su ficha es sénior, no sub 23.

No se descarta la salida de algún jugador más de la plantilla albiazul, con el fin de liberar alguna ficha más para poder realizar otro fichaje antes de que el viernes termine el mercado de fichajes invernal.