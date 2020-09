El Decano vive una pretemporada muy atípica

El Recreativo de Huelva está inmerso en una pretemporada de lo más atípica, ya que comenzó los entrenamientos hace hoy un mes (el día 7 de agosto) sin saber cuándo arrancaría la Liga; hasta el pasado lunes no se supo que la Segunda B tendrá su pistoletazo de salida el fin de semana del 17 y 18 de octubre (también se dio a conocer la composición de los grupos). No es la única incógnita que rodea al club y a la categoría, puesto que tampoco se sabe en qué condiciones se podrá jugar, si habrá amistosos, si podrán acudir los aficionados a los estadios... demasiadas dudas.

Seth, con el grupo; precaución con Moha y Matheus

La plantilla lleva ya un mes trabajando con algunos contratiempos, pequeños eso sí. Matheus Santana realizó trabajo diferenciado el sábado, en la última sesión de la semana, para que no se repitan sus problemas con los abductores; Álvaro Vázquez tiene un problema en el recto anterior. Moha Traoré todavía no golpea del balón de manera real y no se le quiere forzar para minimizar el riesgo de lesiones;y Seth Airam fue el primer día que trabajó con total normalidad. El concepto clave de la pretemporada es la progresión en el esfuerzo; la plantilla empezó con tres sesiones de trabajo en la primera semana, luego fueron 5, 6 y ahora está en siete. A partir de ahí irá progresando con los amistosos. Al principio se trabajaba de manera genérica, intentando someter al jugador a esfuerzos medios sin una gran carga táctica, y poco a poco se está dejando paso al trabajo focalizado en el inicio de liga.