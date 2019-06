El Recreativo de Huelva pone en marcha el plan B ante las dudas de Salmerón

El Recreativo ni quiere ni puede permitirse el lujo de quedarse parado esperando la respuesta de Salmerón, de ahí que tenga listo un plan B por si la respuesta es negativa. Las dudas del almeriense ante la propuesta recreativista hacen que en el Nuevo Colombino esté ya activa la alternativa. La contratación del entrenador es prioritaria, por encima incluso del director deportivo, ya que urge irle dando forma a la plantilla e ir cerrando las primeras incorporaciones.

El primer candidato en ese plan B es Alberto Monteagudo; el albaceteño de 44 años conoce bien el club y está sin equipo. El año pasado era una de las principales opciones del club junto a Salmerón, que finalmente se llegó el gato al agua. Ahora puede ser su relevo. No obstante, no es el único nombre que está sobre la mesa, aunque sí el mejor colocado puesto que es una vieja aspiración de la entidad albiazul.

Se formó en la cantera del Albacete, y luego militó en el Hospitalet, Manchego, Recreativo de Huelva, CP Mérida, Real Murcia, Las Palmas, Algeciras, Xerez CD, Numancia, Vecindario y Lucena, donde se retiró, pasando a ejercer las labores de técnico.

Como entrenador ha dirigido al Lucena, Cultural y Deportiva Leonesa, Badajoz, Cádiz, La Roda, Cartagena, al Apollón Limasol Smyrnis de Grecia, y esta temporada recién terminada al Lugo, con el que logró in extremis la permanencia en Segunda A (18º).

El propio Alberto Monteagudo señaló ayer en la Cope que “Huelva es parte de mi carrera y le tengo un cariño a esa tierra. En la época en la que yo estuve allí como jugador se ascendió a Segunda División y fue volver a meter al Recreativo en el mundo del fútbol profesional. Me hace ilusión porque tengo allí muchos amigos. Ya van varios años en los que ha sonado por allí mi nombre pero nunca se ha concretado. Si tengo que bajar a Segunda B después de muchos años en categorías superiores, si hay algún equipo que me motivaría es el Recreativo, sin lugar a dudas”.

El técnico recuerda que “estuve tres años en Cartagena sin cambiar de equipo porque me fue muy bien y jugamos ‘play-offs’ todos los años. Pero siempre he dicho que el Recreativo está en una categoría que no le corresponde. Debe estar bastante más arriba y ojalá que pronto lo podamos ver donde se merece”.

Monteagudo asegura que “por ciudad, afición, historia, estadio, Ciudad Deportiva, por mil cosas el Decano es otra cosa. Y luego está el proyecto deportivo con las personas que hay detrás, que evidentemente es muy importante. Meter el otro día 22.000 personas en el campo es muy difícil de ver en el mundo del fútbol pues es algo muy atractivo para los jugadores y entrenadores. Y si a eso le sumas que yo soy parte de ese club porque estuve dos temporadas y ascendí después de que el equipo estuviera muchos años en Segunda B en un equipo en el que estaba Caparrós, pues es algo muy atractivo para mi persona”.

Para que se concrete su fichaje por el Recre pide “en primer lugar que me llamen, y que me llamen de verdad, y lo segundo es que haya un proyecto ganador al cien por cien. Si vuelvo a Segunda B tiene que ser a un sitio en el que pelee sin lugar a dudas por lo máximo, o por ser campeón o al menos por estar entre los cuatro primeros”, concluye Monteagudo.