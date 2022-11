Al Recreativo de Huelva ya no le vale con la defensa y un 'chispazo' (1-1)

El Recreativo de Huelva sumó su segundo empate consecutivo y volvió a dejar escapar puntos del Nuevo Colombino (antes venció el Betis Deportivo y empató el Cádiz Mirandilla) tras no pasar del 1-1 con el Sevilla Atlético. El Decano cuajó una buena mitad en la que tuvo como premio el gol de Caballero (m. 30), pero luego se relajó, perdonó las ocasiones que tuvo y lo acabó pagando con el gol de Pedro Ortiz en el 85. Se rompió la racha de cinco partidos consecutivos sin encajar un gol, y quedó claro que el equipo necesita refuerzos en el mercado de invierno.

Hay partidos que no sólo no se pueden perder, sino que hay que ganarlos. Y este era uno de ellos, porque el empate en Utrera truncó una racha de cuatro victorias seguidas, porque el líder se había distanciado en cinco puntos, porque el Decano estaba obligado a mejorar en ataque tras perder a su goleador (Dopi), porque el rival llegaba como penúltimo, por jugar en casa… por muchas razones.

Junto al reto de ser más eficaces a la hora de concretar las ocasiones de gol, también estaba el de mantener la portería a cero, lo que garantiza siempre un punto; es poca cosa para un equipo que aspira ascender, pero menos es nada, y el conjunto de Abel llevaba cinco encuentros sin encajar un gol... pero las rachas se acaban.

No se esperaba ninguna sorpresa en el once inicial y si llegaba alguna sería por lesión de alguno de los titulares. Finalmente, Arjona y Peter se recuperaron a tiempo y Abel pudo contar con casi la totalidad de su once de gala; así, el técnico sólo hizo un cambio con respecto a la jornada anterior, entrando Pablo Caballero por el lesionado Dopi, por lo que no tuvo que retocar nada el esquema; el resto, Rubén Gálvez, Juanjo Mateo, Bernardo, Manu Galán, Fran Ávila, Josiel Núñez, Jordi Ortega, Iago Díaz, Arjona y Peter.

En el banquillo, Adrián Victores, Laerte, Diawará, Adri Crespo, Juanito, Rubén Serrano y Enric Martínez. Y los descartes, los lesionados Dopi, Juan Delgado y Cancelo, junto a Mbaye, Pata, Perotti y Edmilson.

Pablo Caballero, uno de los fichajes estrella del equipo en verano, volvía a salir de inicio. Titular en las cuatro primeras jornadas, perdió protagonismo a partir de ahí y su contribución se reduce a un gol. Tenía una ocasión de oro para reivindicarse.

El Decano comenzó apretando a su rival, dominando y ejerciendo de equipo ‘grande’, pero el primer acercamiento peligroso fue visitante, con un disparo que taponó bien la defensa (m. 3). Pasan los minutos y el control del cuadro albiazul no se traduce en peligro para la meta de Alberto Flores; en el 12 un buen robo de balón y una triangulación acaban con un balón en largo a Caballero, cuyo disparo lo frena un defensa.

El Recre apenas ve peligrar su portería, pero ni por el centro ni por las bandas encuentra profundidad para generar ocasiones claras de gol (m. 18). En el 20 Iago Díaz roba un balón, se interna y su potente lanzamiento lo desvía el meta a saque de esquina.

El factor sorpresa no existe, ambos equipos mueven el balón con lentitud, no arriesgan y permiten armarse a las defensas, que apenas dejan huecos. Muchos pases imprecisos, poca claridad de ideas y poco fútbol cuando se llega al minuto 30.

Y es a la media hora cuando cambia el partido. El Recre, en su primera llegada clara, encuentra la efectividad que le faltó en otros partidos y anota el 1-0: en una larga jugada de ataque el balón le llega a Jordi Ortega, chuta y Caballero, en el sitio adecuado, pone el pie y empuja el balón al fondo de las mallas. Segundo tanto en la liga del argentino, que desatasca un partido que poco brillo estaba teniendo.

El tanto no cambia la decoración del choque; en el 40 de nuevo Caballero remata, ahora de cabeza, pero desviado y poco más dio de si el partido en los primeros 45 minutos. El conjunto onubense, como ha hecho en otras ocasiones, ‘llena la despensa’ de cara a la segunda parte, se ha puesto por delante y le vale con mantener su buen nivel defensivo para sumar otro triunfo. El gol, lo único salvable de la primera mitad, en la que las ocasiones brillaron por su ausencia, tanto por el Recreativo como por un Sevilla Atlético inofensivo.

Tras el descanso el filial hispalense sale con una propuesta más ofensiva. La necesidad obliga. Y ante la falta de ideas para romper la defensa albiazul, apuesta por centros que no encuentran rematador. Eso favorece los intereses del Decano, que está a punto de ampliar la renta en el 52 cuando Iago roba un balón, abre a Peter y el remate de Juanjo Mateo no se traduce en el 2-0 por la intervención del meta, ayudado por el poste.

El conjunto de Abel está más a gusto sobre el terreno de juego. El partido se le ha puesto de cara; se resguarda bien atrás y se acerca más y con más peligro a la meta rival, como con un disparo de Arjona que se marcha desviado (53).

Antonio Hidalgo, técnico visitante, mueve el banquillo en busca de soluciones que no llegan y cuando se cumple la hora de partido ya ha agotado los cinco cambios sin que su equipo dé señales de que puede empatar. Poco a poco el Recre sigue creando ocasiones, como la de Iago Díaz en el 58 con un disparo raso que detiene bien Alberto Flores.

Abel da entrada a Rubén Serrano y Laerte por Jordi Ortega y Caballero, un cambio posicional, no táctico, con el brasileño ahora como referencia arriba, una posición que no es nueva para él. El Sevilla Atlético quiere pero no puede, todos sus intentos mueren en cuanto llegan al área local, mientras al Recreativo ve cómo los minutos pasan y tiene cada vez más cerca los tres puntos.

En el 73 los sevillanos tienen su mejor ocasión en un contragolpe, cuando Diego dispara algo escorado y Juanjo Mateo saca el balón salvando una situación comprometida. Se mete demasiado atrás el equipo local y no termina de lanzar el contragolpe definitivo, por lo que se entra en el tramo final con todo por decidir, algo que se viene repitiendo desde el inicio de la Liga.

El filial no tira la toalla y en otra contra (qué peligro tienen los balones perdidos) Isaac avanza con el balón controlado y su disparo desde la frontal se marcha fuera. Un nuevo aviso de que el partido todavía está vivo (m. 76).

Quiere asegurar Abel con la entrada de Juanito y Adri Crespo en el 83, pero lo que sucede es que empata el Sevilla Atlético en el 85 con un centro lateral, falla Juanjo Mateo en el despeje, Pedro Ortiz controla y fusila a Rubén con todo a favor (1-1). Jarro de agua fría. Queda tiempo (5 minutos más 4 de añadido), pero faltan fuerzas e ideas y el empate, un empate amargo, es ya inamovible.

Ficha técnica

Recreativo de Huelva: Rubén Gálvez, Juanjo Mateo, Bernardo, Manu Galán, Fran Ávila; Josiel Núñez, Jordi Ortega (Rubén Serrano, 66), Iago Díaz (Enric Martínez, 75), Arjona (Adri Crespo, 83), Peter (Juanito, 83) y Caballero (Laerte, 66).

Sevilla Atlético: Alberto Flores, Pablo Pérez, Kike Salas, Carlos Álvarez, Capi (Nacho, 60), Ramón (Valentino, 60), Johansson (Pedro Ortiz, 46), Musa (Diego Talaverón, 57), Lulo, Manu Bueno y Alexandro (Isaac Romero, 57).

Árbitro: Paradas Mazuela, asistido por López Sánchez y Roldán Gómez. Mostró tarjeta amarilla a Juanjo Mateo, Manu Galán; Kike Salas, Musa, Ramón.

Goles: 1-0/Minuto 30. Caballero. 1-1/m. 85. Pedro Ortiz.

Incidencias: Partido de la jornada 12 disputado en el estadio Nuevo Colombino.

