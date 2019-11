El Recreativo necesita vencer para poder crecer

Un mes sin ganar es mucho para cualquier equipo, pero se hace mucho más largo para los que tienen en mente transitar por la zona noble. El Recreativo ha terminado enlazando una racha negativa de resultados, que lo que ha dejado a las claras es que el cuadro de Alberto Monteagudo aún está en construcción. Los albiazules han sido capaces de mostrar caras dispares y poco aproximadas porque entre la travesía por el desierto en Marbella y el zarandeo sin premio ante el Cartagena cabe la obra maestra de Orson Welles, con todos los mundos imaginables.

La sensación es que el Decano va a ser un equipo potente en casa, con independencia del rival y de la racha de resultados por la que atraviese. El Nuevo Colombino parece ser un elemento diferenciador por sí mismo, sin necesidad de nada más. De hecho, al Recre solo se le están escapando puntos en casa por accidente porque a los puntos ha salido victorioso de todos sus combates.

De ese poder debe servirse el combinado recreativista para volver a la senda de la victoria, aunque el rival puede catalogarse de mil maneras, pero no de previsible. El Recreativo Granada llega a Huelva sumido en una importante crisis y metido de lleno en la zona de descenso. Sin embargo, el filial nazarí acumula talento y si tiene alguna virtud importante es justo la que peor le viene al Decano, que transita rápido. Los granadinistas ya hicieron daño a la contra en Huelva en la pasada campaña y, aunque parecen haber perdido estabilidad defensiva tras la salida de Lejárraga o el ascenso al primer equipo de Carlos Neva, entre otros movimientos; siguen siendo un adversario peligroso para este Recre, que sufre cuando tiene pérdidas en zona de iniciación y creación debido a su tendencia a jugar en amplitud y con los laterales muy altos.

El Recreativo tendrá que sobreponerse a la ausencia de Sergio Jiménez, sancionado tras ver su quinta amarilla del primer ciclo de amonestaciones el pasado fin de semana ante el Cartagena. La baja será conflictiva para el Decano, más que por rendimiento por las cualidades del murciano, que es el único mediocentro posicional de la primera plantilla. Monteagudo tenía varias posibilidades para cubrir su ausencia, pero todo apunta a que finalmente optará por devolver a Quique Rivero al once, una vez que el cántabro se ha recuperado de su lesión y lleva diez días entrenando junto al resto de sus compañeros con normalidad.

El que tiene muy complicado vestirse es Alfonso. El extremo ha estado toda la semana entre algodones y trabajando al margen con la intención de llegar al duelo ante el filial granadinista, pero el viernes no se había incorporado al trabajo grupal y ayer el primer equipo entrenó a puerta cerrada, por lo que habrá que esperar a los instantes previos al duelo para saber si el ex de El Ejido estará a disposición del técnico, aunque todo hace indicar que volverá a quedarse fuera de la convocatoria. Así, la única novedad esperable en el once será la entrada obligada de Quique Rivero por Sergio Jiménez, el resto de la alineación inicial será idéntica a la que plantó cara al líder del Grupo IV hace siete días.

El Recreativo necesita vencer, más que por exigencias clasificatorias por recuperar un estado de ánimo que le permita confiar en sus posibilidades. La sensación que transmite el Decano es que le faltan piezas por ensamblar y que el paso de las jornadas derivará en una mejor versión de los albiazules, pero sería mucho mejor que el crecimiento llegase desde la tranquilidad.