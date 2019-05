Difícil, pero no imposible

Se cierra el telón. Se acaba la función, una de las mejores de la historia reciente. El Recre se despide de la temporada como visitante en un ejercicio en el que ha sido uno de los huéspedes más letales del Grupo IV y de toda la Segunda B, once victorias lejos del nuevo Colombino así lo atestiguan. Se necesitará mucho tiempo para igualar lo que este equipo ha conseguido.

Cuando se está a punto de conocer el desenlace la única valoración posible es que el Decano ha completado una temporada de ensueño. Solo falta el broche, ese que ya no está en su mano, pero que a buen seguro va a pelear hasta el último segundo.

Y es que el pulso que mantienen Melilla, Recre y Cartagena va a exprimir a los tres equipos hasta el límite. Mantener la segunda plaza sí que está en la mano del Recre, únicamente del Recre. Para ello, los hombres de Salmerón deberán igualar lo que haga el Cartagena en estas dos jornadas, pero puestos a soñar es inevitable soñar con un final feliz, como en las películas de superhéroes.

El rival se juega la permanencia, pero tiene jugadores de mucha calidad

Tendrá que derrotar el Recre a un rival con el agua al cuello, que se está jugando la vida, pero que tiene la calidad suficiente como para pintarle la cara a cualquiera. La Ciudad Deportiva del Granada vivirá un nuevo episodio de una relación que ambos actores se han empeñado en convertir de interés. Los nazaríes han visto como la tortilla se ha dado la vuelta y ahora son ellos los que ven la sombra del Dios de la muerte, que señala la Tercera División con su dedo inquisidor, con esa tensión jugará el Decano.

Se puede esperar un plan parecido al de otros tantos partidos fuera del Nuevo Colombino que han terminado con el Recre dejando a su rival tirado sobre la lona. Salmerón mantendrá la defensa de cinco. Habrá cambios, seguro, siempre los hay. La principal duda está en saber si Carlos Fernández mantendrá la titularidad o si por el contrario será Rodenas o Quiles el que complete el once. También se puede esperar la presencia desde el inicio de Pablo Andrade, aunque lo natural es que los cuatro centrales naturales de la plantilla, es decir, Diego Jiménez, Israel Puerto, Iván González y Jesús Valentín formen en la retaguardia junto con el multiusos Iago Díaz.

Lo más probable es que el Decano mantenga la defensa de cinco y que haya pocos cambios con respecto al equipo de Sanlúcar

El Recreativo Granada llevará iniciativa, pero se topará con el muro albiazul dispuesto a volver a jugar con el cuchillo entre los dientes y a contragolpear como si no hubiera un mañana. Quedará un sabor agridulce porque el Recre no podrá estar respaldado de manera masiva como en Málaga, Sevilla o Sanlúcar, solo 200 afortunados tienen el pase de oro para seguir disfrutando de un equipo que suma la descomunal racha de 20 partidos sin perder, desafiando a los grandes clubes de Europa, con una trayectoria inigualable desde el pasado mes de diciembre.

Tan alto ha puesto el listón este Recre que no ha habido ni siquiera una parada para celebrar la clasificación para el play off, esa exigencia y ambición es la que ha llevado al Decano a estar peleando por lo máximo, pero no hay que obviar que el recorrido hasta aquí ha sido inmejorable. El éxito ha sido poder disfrutar durante todo el año, más allá de que el goal average haya sido caprichoso y pueda sentenciar al Decano con la segunda plaza.

El horario unificado permitirá alternancias clasificatorias durante los 90 minutos, puede que el que marque primero de los tres de arriba añada un terrón de presión a sus dos competidores por el liderato, pero ya va demasiado tiempo como para entender que a este Recre no le va a temblar el pulso y la ansiedad no le hará doblar la rodilla.