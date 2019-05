Salmerón asegura que el Recreativo de Huelva no tiene ninguna presión

José María Salmerón encara con optimismo el encuentro de este domingo ante el Recreativo Granada (18:00) dentro de la 37ª y penúltima jornada liguera. El técnico del Decano asegura que la semana de trabajo “ha ido bien, aunque falta el último entrenamiento del sábado. Tenemos los 20 jugadores, no hay lesionados ni problemas; hemos tenido algún resfriado o estado febril, pero en general bien”.

Salmerón no se moja cuando se le pregunta si hará rotaciones en estas dos últimas jornadas para dar descanso a los jugadores que acumulan más minutos: “Vamos a Granada pensando que tendremos un partido complicado; es un filial con mucha calidad, con talento y nos pondrá muchos problemas. Vamos a pelear cada semana por estar lo más arriba posible, y eso evidentemente es ser primeros”.

Pese a lo que pueda parecer, no será un encuentro similar al disputado ante el Atlético Sanluqueño, un rival que también se jugaba mucho y en un campo pequeño: “El guión es diferente; este Recreativo Granada tiene más calidad; el Granada puede hacerlo bien a la hora de jugar, es rápido en las transiciones, tiene talento a nivel individual, y como campo es mejor que el de Sanlúcar, no es lo mismo; éste es otro partido muy distinto al que jugamos ante el Atlético Sanluqueño”.

El único que queda por jugar en la plantilla albiazul es el joven Charaf (20 años). “Todos tienen oportunidades; él y Álex son los dos que no han jugado pero están trabajando mucho y a un nivel espectacular; en ese sentido no hay problema, pero al final tenemos que competir cada semana. Están preparados siempre para jugar; la alineación que hago es la mejor para poder ganar, equivocada o acertadamente, pero queremos jugar lo mejor posible y ganar el partido, y eso es lo que pretendemos esta semana”.

El técnico no aclara si tiene dudas en el once o lo tiene claro: “No suelo pararme durante la semana en ese tipo de decisiones. Vamos evaluando el nivel de cada uno día a día y el nivel de exigencia de cada jugador para competir cada semana. Hasta mañana (sábado) no pienso en esas decisiones”, añade Salmerón.

Israel Puerto comentó el miércoles que no sería un palo no acabar como líderes, pese a la buena racha que lleva el equipo: “No creo que haya un exceso de presión ni de nada; llevamos 20 partidos sin perder pero no pensamos en eso, sino en cómo podemos superar al Granada, que es nuestro ‘primer’ partido. Esto es fútbol y todo puede ocurrir. No tenemos ninguna presión. El equipo está haciendo una gran temporada, y pase lo que pase es magnífica por parte de todos los jugadores;en los momentos decisivos no es sólo ser mejor que el rival, hay muchos parámetros que se te pueden escapar, puedes tener un mejor/peor día, el contrario también es un buen equipo... no asciendes y parece que la temporada es horrorosa, y se dirá al día siguiente. No digo que sea así; lo primero que queremos es ascender, pero no todo el mundo lo puede hacer, porque a la hora de la verdad hay equipos muy fuertes, pero tenemos claro que vamos a pelear como el que más”.

La plantilla del Recreativo no ha celebrado un logro tan importante como la clasificación matemática para las eliminatorias de ascenso: “No se ha celebrado porque obviamente queremos ser primeros, y nuestra mayor celebración es ascender. Quedar primero te da una posibilidad muy grande de conseguirlo, te da un porcentaje mayor, pero no dependemos de nosotros. Daremos lo máximo para ganar estos dos partidos, y luego en liguilla intentar conseguirlo (el salto de categoría). Cuando termine todo, pase lo que pase, celebraremos lo que estamos consiguiendo”.

La semana pasada el líder Melilla tenía un encuentro complicado que supo sacar favorablemente; ¿confía Salmerón en que los norteafricanos tropiecen en Murcia y situarse líder? “Es muy complicado ver lo que puede ocurrir. Si miramos el calendario fijándonos sólo en lo económico, el Melilla tiene peor calendario que nosotros, porque a nivel de presupuesto Murcia e Ibiza son dos equipos que al principio peleaban por meterse en liguilla. Espero que el Murcia termine bien, lleva tiempo sin ganar en La Condomina, deseo que haga un buen partido de cara a su afición, que es muy sufridora y se merece un triunfo para estar tranquilos a nivel de clasificación y a la vez que nos den algo, y por supuesto, que nosotros ganemos nuestro partido porque si no, no hay nada que hacer”.

Salmerón conoce bien al Real Murcia, al que entrenó, y que está viviendo una situación complicada, con problemas internos, a nivel de afición... “Conozco a los jugadores que hay allí, tienen nivel para ganar este partido y espero que lo hagan. La exigencia es máxima en un club tan importante. Han tenido problemas a nivel económico durante todo el año, con decisiones que no han sido muy acertadas sobre todo en la zona noble, y eso ha supuesto que al final al equipo se le echen las culpas de todo, y la culpa no es sólo de los jugadores. Estoy seguro que van a hacer un buen partido y le van a dar esos puntos a su afición. Ojalá que nosotros podamos hacer lo mismo. Algún wasap sí he puesto (a la plantilla del Real Murcia), pero en plan cariñoso. Pasé un año allí con mucho cariño a la afición, al club... y tengo muchas amistades a nivel de jugadores, de técnicos, fisios, preparadores, delegados, de todo lo que es la parte deportiva... Tengo grandes amistades, y durante todo el año, no sólo en este partido, hablamos muchos de las circunstancias que ocurren”, finaliza el entrendor del Decano.