Israel Puerto niega que sea "un palo" que el Recre no acabe como líder

Israel Puerto asegura que si el Recreativo de Huelva no acaba como líder “no sería un palo”. El defensa albiazul añade que “el objetivo era el play off y ahí estamos”.

El Decano ha conseguido la clasificación matemática para disputar las eliminatorias de ascenso y aspira a terminar la temporada en la primera plaza. “Ahora estamos inmersos en otro objetivo, que es acabar primeros, algo que tenemos ahí y es inevitable que luchemos por ello. Una de las cosas que nos ha caracterizado es ir partido a partido, un dicho muy común pero que es la verdad. Si llevamos 20 jornadas sin conocer la derrota es por eso, porque hemos ido quemando etapas, mejorando jornada a jornada, y esta semana vamos a ir por los tres puntos como siempre”.

El central recreativista anotó el pasado sábado en el partido disputado en el campo de El Palmar de Sanlúcar de Barrameda el 0-3 definitivo al culminar un gran contragolpe albiazul, en una jugada que resume a la perfección “lo que lleva demostrando el equipo todo el año: humildad, ambición y ganas, ganas de crecer sobre todo. El equipo ha ido dando pasos adelante durante todo el año”, señala.

El Recre no depende de sí mismo para acabar primero, algo que daría mayores posibilidades de ascenso ya que los cuatro campeones de grupo se emparejan en dos eliminatorias cuyos dos ganadores dan el salto de categoría, mientras que los dos perdedores tendrán una nueva oportunidad al acceder a la segunda ronda de esta fase liguera. El Decano está empatado a 72 puntos con el líder, el Melilla (que va primero por su mejor golaveraje particular al ganar en el Nuevo Colombino por 0-1 y empatar 1-1 en el Álvarez Claro), y tiene uno más que el tercero, el Cartagena.

"Tenemos que hacer nuestros deberes y en ellos está ir a Granada y traernos los tres puntos. Lo que pase después en otros estadios no lo podemos controlar", dice Israel Puerto

Para terminar en la primera plaza el cuadro albiazul, además de hacer sus deberes, debe esperar un tropiezo del conjunto norteafricano, que el próximo domingo visita al Real Murcia y luego acabará la Liga en casa recibiendo al Ibiza. Puerto sabe que el Melilla ha demostrado una enorme solidez, pero no descarta que salte la sorpresa. “Si algo nos ha enseñado el fútbol es que no hay cosas imposibles y no hay nada que no nos podamos a imaginar. Acabamos de ver lo que ha sucedido con dos equipos de la élite –se refiere a la eliminación del Barcelona de la Liga de Campeones a manos del Liverpool– y por qué no nos puede suceder a nosotros. Tenemos que hacer nuestros deberes y en ellos está que el domingo debemos ir a Granada y traernos los tres puntos. Lo que pase después en otros estadios no lo podemos controlar, pero hay que ponerlo todo en lo que está en nuestras manos para intentar meterle presión a los que tienen la sartén por el mango en estos momentos”, señala el zaguero del club onubense.

El Recre está haciendo añicos los mejores registros históricos de la entidad. El equipo entrenado por José María Salmerón se ha convertido en el gran protagonista del fútbol español pues ningún otro club de los 121 equipos de Primera, Segunda y Segunda División B alcanza o supera la racha albiazul de más de cinco meses invicto, con 20 jornadas consecutivas sin conocer la derrota y un espectacular balance de catorce triunfos y seis empates. Además, también ha batido su récord de victorias a domicilio en una misma temporada, pues ya suma once triunfos y el domingo tratará de aumentar esa cifra en su encuentro en la Ciudad Deportiva granadinista. “El míster nos ha transmitido durante todo el año que cuantos más aspectos del juego abarques más opciones de ganar tienes. El equipo maneja muchos registros tanto fuera como en Huelva y lo está demostrando. En casa el equipo da la cara e intenta llevar el peso del partido y fuera trata de aprovechar sus opciones”, indica el defensa.

El Decano es el conjunto que menos goles encaja del grupo. Puerto opina que ello se debe al gran rendimiento colectivo. “El equipo está muy bien trabajado desde el punta hasta el portero y que a nosotros no nos lleguen con peligro es gracias al excelente trabajo de los compañeros que están en las líneas por delante”, subraya.

El defensa recreativista no cree que el equipo onubense tenga ahora más presión al saber que no puede pinchar si quiere optar a acabar como líder. “No hay presión. El equipo debe ser consciente de que lo que estamos peleando es un primer puesto, algo que cambia la forma de ver el play off a si acabas segundo, tercero o cuarto. Quedar primero te exime de pasar tres eliminatorias y con una puedes lograr el ascenso. Pero ahora no debemos pensar eso. Debemos centrarnos exclusivamente en el partido del domingo, en intentar ganar y traernos los tres puntos. Quedan dos jornadas, 180 minutos tanto para nosotros como para los otros dos candidatos que están ahí, y al final de la Liga veremos qué sucede”.

Sobre el Recreativo Granada comenta que “es uno de los filiales que más me ha gustado esta temporada. Aquí en el Nuevo Colombino durante la primera parte fue superior a nosotros y hay que tener cuidado. Tiene jugadores que están llamados a estar en categorías superiores por su edad, calidad y trayectoria. Seguro que nos van a poner en muchos aprietos porque ellos se juegan el no descender. Nos van a exigir tanto como en estos últimos partidos”.

Puerto hubiera preferido que el encuentro se disputara en el Nuevo Los Cármenes “especialmente por la afición porque así habría más oportunidades para que la gente viaje y esté con nosotros. Al final nos tenemos que adaptar a lo que mandan los clubes y ellos han decidido ponernos el partido en la Ciudad Deportiva. Va a ser un partido de fútbol igual, en un terreno de juego, aunque quizá no tenga la magnitud que se merece”.

El central está completando una gran temporada. Es una de las piezas básicas en los esquemas de Salmerón, que ha contado con él siempre que ha estado disponible. “He encontrado un punto de madurez. He pasado por momentos buenos y malos en este deporte que me han hecho ver la realidad de muchos aspectos que antes pasaba por alto y que ahora sí que controlo. Me encuentro mucho mejor y con 25 años tengo muchos partidos en esta categoría y en categorías superiores. Mi rendimiento está siendo bueno e intentaré seguir creciendo en lo individual y los colectivo, así que a ver si sigo así y al final de temporada podemos celebrar todos lo que queremos”, concluye.