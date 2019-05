La afición del Recre no podrá comprar entradas en Granada

Después de que el Recreativo rechazara las 200 entradas ofertadas por el Granada al no poder cubrir todas las peticiones por parte de su afición, ha sido el club nazarí el que ha terminado distribuyendo las 200 localidades reservadas a la afición visitante. El club granadinista puso los billetes a la venta en la mañana de hoy a través de su página web y los seguidores albiazules interesados realizaron su reserva y pago para tratar de conseguir el acceso a la Ciudad Deportiva rojiblanca el próximo domingo (18:00).

Así, ha sido el club local el que ha terminado distribuyendo las entradas reservadas a la afición del Decano, que no podrá viajar sin entrada, ya que el Granada no pone localidades a la venta en la taquilla de la Ciudad Deportiva. Todos aquellos seguidores que no hayan podido comprar su entrada no podrán acceder a las instalaciones nazaríes.