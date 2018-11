Emilio Martín habla del Recre: “Esto me recuerda al día de la marmota, o alguien pone el dinero o será la muerte”

Emilio Martín es el duatleta español más laureado de todos los tiempos, con un exitoso palmarés en el que brillan con luz propia sus dos títulos de campeón del mundo (2012 y 2015) y la medalla de oro en el Europeo del pasado año. Ahora, en la recta final de su temporada, ha decidido aparcar durante un tiempo esta modalidad deportiva para centrarse en el atletismo. Su próximo gran reto es correr el Maratón de Valencia el próximo día 2 de diciembre.

“Voy a competir, pero tengo claro que no voy a ganar porque irán maratonianos keniatas o etíopes con marcas con las que no puedo ni soñar. Me he planteado completar la prueba en dos horas y veinte minutos, que es una buena marca que puedo conseguir”.

David Torrejón, que al igual que Emilio practicó durante años atletismo, rápidamente calculó que “eso es con una media de 3:20 el kilómetro”.

“Llevo corriendo desde que tenía 12 años y nunca he participado en un maratón. Tenía ganas de hacerlo –explica Martín–. Estaba un poco desmotivado tras la temporada de duatlón. El Europeo de Ibiza fue el 20 de octubre –allí logró la medalla de bronce– y después de una semana de recuperación tenía cinco semanas para el entrenamiento específico del maratón de Valencia, quiero probar cosas nuevas”. En su preparación tiene previsto competir este domingo en la Media Maratón de Córdoba. “Al principio pensaba en ir a ganar pero ahora me planteo esa prueba intentando ir al mismo ritmo que llevaré en el maratón de Valencia. He tenido que cambiar un poco la preparación porque nunca había tenido que correr tantos kilómetros en una semana, pero las sensaciones que tengo son muy buenas”.

Para la próxima campaña sus objetivos serán “los de todos los años, el Mundial que se celebrará en Pontevedra el 29 de abril, el Campeonato de España y el Europeo, que en 2019 se celebrará en Targu Mupes (Rumanía) el 30 de junio. El año que viene me gustaría hacer otras cosas y mejorar mis marcas en 10 kilómetros en ruta y media maratón e ir al Campeonato de España de campo a través”. Además, confiesa que le haría mucha ilusión participar en la Maratón de Nueva York. “A ver si encuentro patrocinio privado para poder ir. Ahí lo dejo”, destaca.

Sobre el Recreativo, Emilio dice que “tengo la misma opinión que hace años, cuando vine por primera vez a la Tertulia Deportiva. La situación del Recre me recuerda al día de la marmota. Al final o viene alguien y pone el dinero de verdad o será la muerte y terminará desapareciendo. Parecía que esta temporada la cosa estaba mejor, pero ya estamos otra vez con los impagos”.

Emilio Martín recordó ayer que David Torrejón “es cuñado de Paulo Guerra”, uno de los mejores fondistas portugueses de todos los tiempos que llegó a ser cuatro veces campeón de Europa y tercero del mundo.Torrejón confesó su enorme admiración por Emilio “que es un fuera de serie, una gran persona y un trabajador nato. Seguro que si se pone en unos años estará entre los mejores del maratón español”.