El Recre, a tan solo 90 minutos de la gloria

Llegó el momento. El Recreativo de Huelva se juega todo este domingo con el Cacereño en el Nuevo Colombino a las 20:00. El partido definitivo por el ascenso a Primera Federación en el que solo uno puede conseguir el billete.

El Recre tiene el marcador a su favor y le bastaría con firmar tablas al final de los 120 minutos para cumplir el sueño de todos los albiazules pero la final no será fácil. El cuadro de Abel Gómez debe hacerse grande y estar a la altura de una afición que está ilusionada y expectante por lo que Huelva vivirá este domingo.

Salir a ganar es el primer objetivo. El Decano debe sacar la garra y utilizar a la perfección todas sus armas para adelantarse en el marcador y afrontar con más calma la gran final en el Nuevo Colombino. La primera parte en Cáceres, en el partido de ida, dejó mucho que desear y el conjunto recreativista, desde el pitido inicial tiene que estar metido de lleno en el encuentro.

No hay lugar a errores. No hay más margen. Es la hora de la verdad, la hora de poner en valor el trabajo de toda una temporada y de demostrar porqué el grupo de Abel Gómez se ha plantado en la final del play-off de ascenso a Primera Federación tras un curso de subidas y bajadas.

No será tarea fácil ni para el Recre ni el Cacereño. El Decano tiene a todos sus efectivos disponibles para cumplir en el Nuevo Colombino. Manu Galán será la única baja del Recreativo de Huelva en la final por el ascenso. Pablo Caballero está en la convocatoria, al igual que la pasada semana, pero finalmente no se sentó ni en el banquillo. El técnico albiazul podrá contar con el argentino aunque, tras casi tres semanas al margen, todo apunta a que no pueda salir de inicio.

El planteamiento del partido solo debe ser uno. El Decano solo puede salir a ganar, una imagen que, en el encuentro de ida no fue así. Abel Gómez tiró de la defensa y trabajó bien a ese nivel para terminar con un empate, un resultado positivo, el duelo en el Príncipe Felipe. Ahora solo vale ganar, el Recre deberá forzar la maquinaria y generar más juego ofensivo.

El Recre vendió todas las entradas para la cita y el Nuevo Colombino será una caldera. El recreativismo ha preparado todo al detalle para apoyar a su Recre. La plantilla albiazul debe estar a la altura de su afición que lo está dando todo, una vez más, por llevar al equipo más antiguo del país a lo más alto. El estadio albiazul debe ser una piña y remar todos en la misma dirección para evitar ir a la prórroga.

Huelva quiere celebrar un nuevo ascenso y está más que preparada para vivir un día de inolvidable con el Decano. Desde primera hora del domingo, los seguidores albiazules ya estarán por las calles de la capital festejando la cita porque el recreativismo quiere escribir una nueva página en la historia y quiere volver a hacerlo este mismo día.

Por su parte, el Cacereño llega a Huelva con todos sus hombres disponibles. Al equipo de Julio Cobos solo le vale ganar si quiere lograr el ascenso a Primera Federación. Los verdes no viajarán solos a tierras onubenses y estarán acompañados en el Nuevo Colombino por su afición.