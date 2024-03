El Recre debe recobrar su fuerza en el Nuevo Colombino

Todo o nada. El Recreativo necesita un lavado de cara para afrontar todo lo que le viene en las próximas semanas. 11 jornadas en las que todos los equipos pelean por su objetivo y el Decano debe recomponerse tras estos últimos partidos en los que ha dejado una imagen gris de su juego.

La esperanza para el partido con el filial colchonero estaba en el Nuevo Colombino. Los albiazules tenían la garantía, la razón a la que atenerse de que, desde el pasado mes de diciembre, no perdían en su feudo. Tenía que reencontrarse con la victoria como local tras el tropiezo en Murcia, pero no fue así.

El Recre ganó un punto o, mejor dicho, perdió dos. Esa es la sensación que dejaron los 90 minutos ante el equipo de Luis Tevenet. El Decano tiró la primera mitad por la borda y eso le perjudicó. Caye Quintana le dio un gol, un regalo, para los méritos que estaba haciendo sobre el terreno de juego y de nada valió... tan solo 15 minutos más tarde, el Atlético B devolvió las tablas al marcador.

Con este empate suma cuatro como local. Antequera, Málaga, Córdoba y Atlético de Madrid B han puesto la zancadilla a los albiazules y han robado dos puntos. No está el Recre para perder más, la quinta plaza ya corre peligro.

El objetivo está muy cerca y la quinta plaza, que mantiene desde antes de Navidad, titubea. Los tres puntos en el Nuevo Colombino este domingo eran fundamentales. No podía perder nada para aumentar la renta con el resto de perseguidores que ya solo se sitúan a cuatro como es el caso de la AD Ceuta que ha conseguido escalar hasta el sexto puesto.

Era un alivio jugar en el Nuevo Colombino porque es, precisamente, como local donde más cómodo estaba sintiéndose el Recre en las últimas jornadas. Este domingo no fue así y demostró la misma imagen de las últimas citas como visitante.

Mucho que mejorar y muchos detalles que pulir si este equipo quiere mantener su puesto entre los cinco mejores del grupo II de Primera RFEF. Se le ven las costuras. Pueden ser muchos los problemas, pero queda mucho trabajo por hacer sí quiere sacar el máximo jugo posible a las 11 jornadas que le restan al campeonato liguero. El primer paso tiene que darlo este sábado (18:00) ante el Antequera en El Maulí.

Seis de las 11 citas que le quedan al Recre son como local, pero ahora, con la imagen ante el Atlético de Madrid B ya no está el factor campo está en duda. El Recre necesita reaccionar y espabilar para volver a su dinámica habitual y que ha estado demostrando a lo largo de todas las jornadas.

El camino no ha sido fácil y mucho menos lo va a ser ahora en la recta final. Hay mucho en juego y los equipos no quieren dejarse nada. El Recre no puede hacerlo, pero para ello tendrá que hacer méritos, o, al menos, pelear y demostrar que no quiere que eso sea así.