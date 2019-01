La realidad económica obliga al Recre a apurar el mercado invernal para fichar

El Recreativo necesita fichar, tanto por una cuestión cuantitativa como cualitativa. Le faltan recursos en una plantilla muy corta. Salmerón asume la realidad del club y sus restricciones económicas, pero no se resigna a obtener al menos un refuerzo más antes del 31 de enero. Sabe el preparador que si llega el defensa que espera lo hará en el último suspiro, por lo que tendrá que esperar hasta el mismo 31.El técnico señaló ayer que los albiazules “en el mercado haremos lo que podamos hacer”. Lamenta que “hay ocasiones en las que te puedes potenciar y otras en las que tratas de tener recursos suficientes para cualquier adversidad en función de la economía”. Desde la zona noble “nos han dicho que no podemos tener algunas cosas y vamos a trabajar para traer algún jugador de aquí al final que sume”. Eso sí, insiste en que “vamos a pensar que contar con Marc Caballé o Carlos Martínez o Ródenas serán nuestros grandes refuerzos para la segunda vuelta”.

Salmerón: “Me gustaría no tener 100, sino 200 ó 300, pero hay que ser conscientes del esfuerzo de todos”

El Recre actual no puede ir “a un sitio y decir que nos llevamos a un jugador” mientras que “hay equipos como el Ibiza que están tirando la casa por la ventana. Será uno de los que peleen por estar arriba. UCAM ha hecho tres de mucho nivel. Todos están fichando bien para reforzarse si su economía se lo permite. Nosotros nos podemos permitir algunas cosas y estar pendientes de muchas situaciones. Espero que al final se pueda hacer algún movimiento”.El técnico no quiere meter presión a su equipo, por lo que “no me pongo como obligación meternos entre los cuatro primeros. Desde el primer momento dijimos de hacer la mejor temporada posible, llevamos una regularidad muy grande y siempre estuvimos en buena posición. Por eso digo que hay que pelear por lo máximo”. En la segunda vuelta “todo el mundo aprieta, se refuerza y es más difícil ganar los partidos”. Mira a equipos como el Racing de Santander “que ficha jugadores de Segunda. No te garantiza nada, pero normalmente los equipos que tienen más potencial económico están arriba. Todo el mundo puede opinar, pero la temporada pasada subieron los tres más potentes y el cuarto fue el Cartagena y estuvo a unos minutos de hacerlo”.Al técnico le gustaría “tener no cien, sino doscientos o trescientos pero hay que ser conscientes del esfuerzo del Ayuntamiento y el consejo. Los números están ahí y nos adaptaremos con toda la ambición del mundo para conseguir lo máximo”.