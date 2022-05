El Recre mantendrá una base de "10 o 12 futbolistas" de la pasada temporada

El Decano mantendrá de cara a la próxima campaña una base de alrededor de 10 o 12 futbolistas de la actual plantilla. Así lo confirmó el director deportivo de la entidad Dani Alejo. El responsable de la planificación albiazul hizo repaso de la campaña recién terminada. Valoró el éxito del ascenso del primer equipo, objetivo máximo irrenunciable para la entidad, y también el mérito de la permanencia del División de Honor de juveniles. No eludió los descensos en otros equipos de la cantera, si bien pidió contextualizarlos dentro de las circunstancias globales de la entidad.

Alejo señaló que "tras una temporada convulsa con dos descensos era prioritario recuperar una categoría y el año que viene dar otro paso". Con el objetivo cubierto: "Mantendremos el proyecto deportivo con una base de 10-12 futbolistas". Esto implica que habrá nuevas renovaciones pero también salidas de jugadores con contrato en vigor "en las próximas semanas".

El nuevo técnico tardará en llegar "unas semanas". No quiso entrar a valorar nombres propios si bien reconoció que el actual preparador del Linares, Alberto González, "es un buen entrenador". El retraso está motivado porque el elegido se encuentra todavía en competición con su equipo, insinuó Alejo. Este motivo no paraliza el trabajo porque "la línea a seguir es la que se marcó el año pasado. 16 incorporaciones se hicieron antes de tener al entrenador".

La opinión del míster "es muy importante". Podrá aportar "cuando esté con nosotros quien sea el elegido. También veremos qué cuerpo técnico lo acompaña, con una línea de trabajadores de la casa". El Recre busca "un técnico de perfil similar al de este año, que sea buen gestor de grupo, asuma la presión de estar aquí con el objetivo de play-off o ascenso. El hecho de esperar es porque están en competición". Premiará premiará las ganas que tenga el entrenador de defender este escudo".

El objetivo será claro: volver a ascender. Para ello, "habrá un incremento en el presupuesto suficiente para pelear con el objetivo. No seremos el Córdoba pero tendremos un presupuesto importante". El dinero no garantiza el éxito porque precisamente en la campaña recién terminada "hay que ver a clubes con un gasto superior en plantilla no consiguieron el objetivo". Alejo eludió hablar de posibles refuerzos procedentes del San Roque de Lepe porque "al Recre le interesa cualquier buen futbolista esté en el San Roque o en el Córdoba. Estamos hablando con muchos jugadores".

Sobre la cantera reconoció que fue "un año con altibajos en la cantera. Cuando un primer equipo baja todo se tambalea". El filial confirmó un descenso inesperado porque "desde pretemporada no hacía pensar en los números que tiene. Una cantera debe premiar la formación para que lleguen futbolistas al primer equipo. La presencia de Limón y Rubén Serrano la notaron mucho. La próxima temporada tendremos que recuperar esa categoría". No obstante, "es digno de mención la permanencia de División de Honor. Es el año más caro. De los 22 equipos bajaban 10".