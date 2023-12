El Recre jugará un partido antes del Linares con el ojo puesto en la enfermería

Con la maratoniana semana concluida -tres partidos en apenas siete días-, el Recreativo de Huelva encara la actual con un ojo puesto en el Linares (domingo, a las 16:00) y con otro en su enfermería, muy poblada. Con De la Rosa y Navas lesionados, Abel Gómez está muy pendiente de Rahim, Iago Díaz y Rubén Serrano, que no contaron con minutos la jornada pasada en el encuentro ante el Murcia por sendas molestias.

Antes de visitar el campo de Linarejos, el Decano tiene un alto en el camino. Este miércoles el Decano protagoniza el colofón de los actos del centenario de la UD Constantina con un partido amistoso a las 12:00 en el Campo Municipal Los Pinos. La entidad constantinense le mostró así el "máximo agradecimiento al Recreativo de Huelva y a su presidente Jesús Vázquez", además de agradecer a "Félix B. Camacho Malo su ayuda".

Este encuentro servirá para que Abel Gómez pueda constatar el nivel de algunos de los jóvenes del Atlético Onubense, así como para que otros jugadores de la primera plantilla que apenas cuentan con minutos puedan desempeñarse sobre el terreno de juego y coger ritmo de partido. No será, por tanto, un partido que contravenga los intereses del equipo, sino que servirá para que los menos habituales dispongan de minutos.

El Recre, tras el partido de este miércoles, tendrá tres sesiones más de entrenamiento (jueves, viernes y sábado), las cuáles revelarán si los jugadores en duda pueden llegar al partido del domingo. Quienes no estarán serán Navas, que continúa recuperándose de su lesión y al que se le espera para Navidad; ni De la Rosa, con una fisura en un dedo del pie.

Las dudas son Rahim, Iago Díaz y Rubén Serrano. Al primero de ellos se le hizo una ecografía justo antes del partido ante el Murcia por las molestias en el cuádriceps tras un centro lateral durante el entrenamiento del día anterior y los resultados aconsejaron que no jugase. Vio el partido desde el banquillo, pero Abel Gómez prefirió no hacer uso de un futbolista que lo está jugando todo y que, a fecha de hoy, es inamovible en el flanco izquierdo.

El extremo catalán tampoco pudo disfrutar de minutos por molestias, al igual que le sucediese a Rubén Serrano, que llegó muy justo la pasada semana y no se quiso arriesgar con él. En cualquier caso, el club aún no se ha pronunciado sobre los procesos de recuperación de los referidos futbolistas, por lo que será el devenir de la semana el que marque si estarán o no disponibles.

La enfermería del Recre no ha conseguido vaciarse en lo que va de campeonato y son una decena de futbolistas los que han tenido que estar apartados de al menos algún partido por lesión, todos ellos futbolistas de campo.

La defensa es la zona más aquejada del Recre, pues la práctica totalidad de defensores han experimentado alguna molestia en la temporada. Trapero, Pinillos, Gálvez y ahora Navas, Rahim y Rubén Serrano, además de Manu Galán, se han resentido en algún momento del campeonato. La medular, por su parte, aguanta, pero la zona de ataque no ha llegado a estar disponible al 100%, sobre todo, con la baja de larga duración de Caballero, que poco a poco comienza a participar en las segundas partes de los partidos. Juan Villar, De la Rosa e Iago Díaz son los otros atacantes que también han arrastrado molestias en algún momento del ejercicio actual.