El Recre consigue una victoria para "estar contentos" en un "partido clave"

El Recre consiguió un triunfo clave que, certifica prácticamente, que el Decano juegue el play-off de ascenso a Primera Federación. Tres puntos fundamentales que consiguió ante uno de los candidatos a la zona alta de la tabla, el Mar Menor. Pablo Caballero hizo diana para que la victoria se quedara en Huelva.

"Partido clave, partido importante" contra un rival que marcaba "el corte" con los puestos de play-off". El Decano consiguió "una victoria para estar contentos" y también "por la actitud del equipo" que "fue muy buena" sobre el terreno de juego del Nuevo Colombino.

El Recre se adelantó en el marcador en el minuto cuatro del partido con un gol de Pablo Caballero. Abel Gómez admite que "es un resultado corto" porque "podría haber habido más goles" pero aún así el conjunto albiazul "supo manejar todas las situaciones" ante el Mar Menor.

Los tres puntos de este domingo valen oro. Era clave para el Decano conseguir la victoria en el primer duelo de los dos que tiene en su campo. El próximo será el Domingo de Ramos ante el Utrera (12:00) con el que deberá certificar el seis de seis. La victoria da "confianza" al equipo recreativista para "seguir creyendo" y "demostrar y rendir como quieren" desde el vestuario albiazul. En la recta final de la competición no será nada fácil, todavía hay mucho en juego "con partidos que no serán sencillos" pero el Recre "está preparado para ellos".

Pese a que el Recre se llevase los tres puntos, el "partido tuvo fases" aunque el Decano "arrancó muy fuerte" tanto que hizo el primer y único gol de la tarde nada mas sonar el pitido inicial en el Nuevo Colombino. Tras el tanto de Pablo Caballero, el rival "apretó" y fue una parte a la que el Decano "le costó un poco más enlazar jugadas y generar más situaciones de ataque".

La segunda mitad comenzó "muy bien", de nuevo, para el cuadro albiazul "con dos penaltis muy claros" que el colegiado del encuentro no señaló. El Decano no tiró la toalla, y en la tarde del domingo, mostró una mejor cara que en duelos anteriores, con agresividad y "ocasiones bastante claras" ante un rival que solo "generó dos tiros cruzados que se fueron arriba".

En este tramo de la competición "es normal que haya partidos con diferentes fases" pero el Recre " controló el hizo un buen partido". "Ganar es lo importante a día de hoy" y el Decano tiene "que sacar el máximo de puntos posible" y pelear por lo que el equipo "quiere", un soñado ascenso a Primera Federación.

El cuadro albiazul sabía a lo que se enfrentaba y "lo manejó bien" sobre el terreno de juego. El Decano saltó al campo con las ideas claras ante un rival que tiene, todavía, mucho en juego. En transiciones "tuvo la posibilidad de aumentar el marcador" pero el Recre "no llegó a conectar".

Dos delanteros formaron el once incial del Decano con la idea de que "en fases con balón quería tener a dos con referencia" y el equipo "lo entendió bien". Javi Ajenjo, con molestias desde el día del Polideportivo El Ejido, saltó al césped en la segunda mitad del encuentro despues de que "tuviera que parar durante la semana".

Pablo Caballero está siendo el protagonista en los últimos encuentros. El futbolista, con el gol de este domingo al Mar Menor, ya suma 10 en el casillero. Una pieza clave para la escuadra recreativista, que el técnico quiere "aprovechar su momento" pero para que el argentino aparezca tiene "que haber situaciones de áreas". Nacho Heras, que formó la dupla en la delantera junto con el Pali, lo intentó en varias ocasiones pero ninguna con éxito. El delantero no ve portería aunque "trabaja bien a nivel de esfuerzo" y poco a poco llegará el gol, un factor fundamental para que "ganen confianza".

El 14 de mayo está a la vuelta de la esquina pero el Recre "no mira a los rivales". El Decano seguirá "peleando por lo máximo" centrándose "en su trabajo" y pensando en el próximo rival. El Utrera, colista del grupo IV, visitará Huelva el Domingo de Ramos, un equipo visitante que no atraviesa la mejor racha. Ante ellos, los albiazules no pueden confiarse porque como no "estén al 100% pueden pintar la cara" así que el Recre tendrá que "preparar el encuentro de la mejor manera para no caer en eso".