Crónica Recre-Mar Menor: Este es el camino

Llegados a este punto habría que lamentar no haber jugado antes contra el Cartagena B. Si resulta que la ‘abelina’ al descanso despertó al Recre que no habíamos visto hasta ahora habrá que dar por bueno el tiempo perdido hasta esa fecha, con tal de que ese Decano intenso y agresivo sea una constante de aquí a junio. Por juego no fue muy diferente salvo fases concretas, pero en presencia la sensación de seriedad y solidez permiten tener confianza. Si es así, habrá posibilidades. Con la versión anterior todos teníamos asumido el desenlace.

De la calidad es imposible dudar, y mucho menos cuando se han tenido los recursos para poder elegir. Muy diferente es el nivel y el rendimiento. El problema albiazul durante gran parte del campeonato ha sido de rendimiento por las razones que quiera cada uno buscar. El equipo no dio la talla, no estuvo a la altura del objetivo inicial y punto. Ni se gana el partido que no se ha jugado ni el que ya terminó. Ahora quedan siete finales por delante antes del play-off de ascenso en las que centrar las energías. La victoria deja al Decano con el billete para la promoción de ascenso en el bolsillo. Le saca diez puntos al sexto clasificado. La jornada no pudo ser mejor para los intereses albiazules. Los empates del UCAM, Sanluqueño o el marcador del Yeclano-Betis Deportivo fueron muy favorables. Y de paso mete al San Roque de Lepe en la pelea.

Mención aparte, y con la victoria en el bolsillo, para la actuación del colegiado. Debió pensar que con el penalti de la semana anterior ya estaba el cupo cubierto para lo que queda de década. Solo así se entiende los dos que no pitó o que cuando el duelo esta liquidado sacase una tarjeta amarilla sin necesidad a un futbolista rival para compensar.

Un Recre intenso, agresivo y que apretó con fe en momentos clave fue suficiente para superar al Mar Menor. Si un equipo con el potencial albiazul es capaz de igualar en sacrificio a su oponente tiene mucho terreno ganado. Los murcianos tuvieron a balón parado una oportunidad de oro a los dos minutos. La madera y las uñas de Rubén Gálvez (si hay cita en la fuente a final de temporada habrá que llevarlo a hombros por turnos desde la Ría) lo impidieron. Casi sin tiempo lamentarse llegó el tanto de Caballero. Un centro desde la banda izquierda y el ariete argentino que aparece donde debe estar un nueve para empujarla al fondo de la portería. Cuatro minutos justos.

A Abel Gómez las novedades en el once le sentaron bien. La alternativa de Chinchilla por el carril derecho aportó profundidad, mientras que Nacho Heras y Arjona arroparon bien a Pablo Caballero en el último tercio de campo. El Mar Menor apretó tras el gol. Salvo honrosas excepciones, el plan de partido de cualquier equipo que acude al Nuevo Colombino es primo hermano uno de otro. Exponer lo justo, estar cerrados, no dejar intimidar por el escenario y según ofrezca debilidades el Decano comenzar a remar para dar la sorpresa.

El cambio de actitud de los visitantes permitió ver un duelo más abierto, con intercambio de acercamientos y oportunidades. Fue una primera parte dinámica. Quizá para los intereses del personal en la grada demasiado, pero sobre el césped el choque fue un interesante duelo entre dos equipos que en condiciones normales deberían estar luchando por objetivos más o menos semejantes. No fue capaz el Mar Menor de traducir el punto extra de ambición en peligro real. Se acercó mucho al área, generó más inquietud que peligro. El Decano trató de salir siempre con verticalidad. Sabía que a su rival inmerso en la pelea por el play-0ff el marcador era letal. No tuvieron ninguno de los dos el acierto preciso.

La segunda mitad fue de claro dominio recreativista. Al Mar Menor el paso por el vestuario no le sentó tan bien. Debe ser que hubo ‘Abelina’ porque el primer cuarto de hora albiazul fue para sentenciar el choque. La tuvieron Adri Arjona, Nacho Heras y, sobre todo Josiel, con un lanzamiento de córner que terminó en la madera en el 57. Fue su oponente quien despertó a base de sustos, como el que hizo temblar al Nuevo Colombino el 67. Las dudas entre los rematadores visitantes evitaron el empate. Fue lo más peligroso que hizo.

El técnico entendió el mensaje. Comenzó a mover su banquillo. Refrescó ataque y centro del campo. El desgaste ya era notable. Sin Iago, Arjona, Caballero y Nacho Heras el Recre fue diferente. Más vertical y menos asociativo, más directo en una fase de fútbol en la que le iba a sentar mucho mejor asentarse bien para esperar una oportunidad al contragolpe. El partido languideció ante la tranquilidad de unos y la falta de energías de otro. Este es el camino.

FICHA TÉCNICA

Recre: Rubén Gálvez, Sergio Chinchilla, Alberto Trapero, Manu Galán, Fran Ávila, Josiel Núñez, Adriá Arjona (Mario Robles, 75'), Iago Díaz (Salinas, 75'), Nacho Heras (Dopi, 75') Israel Peter y Pablo Caballero (Javier Ajenjo, 69').

Mar Menor: Rodri Gea, Tekio, Edu Luna, Tekio, Morros, Kleandro (Vázquez, 60'); Ismael (Bertomeu, 70), Araujo, Guille Bernabéu (Borona, 84'), Pipo y Mikel Bueno.

Gol: 1-0, Pablo Caballero (4').

Árbitro: Clemente Manrique (tinerfeño). Amonestó a los locales Fran Ávila, Robles, Trapero y Pablo Caballero; y por los visitantes a Edu Luna.

Incidencias: Partido disputado en el Nuevo Colombino ante unos 6.000 espectadores.