Recre-Real Madrid Castilla: Sin margen de error en el Nuevo Colombino

No hay margen de error. Solo restan siete finales para el final liguero y el Recreativo de Huelva no puede volver a tropezar. La quinta plaza está a un solo punto y tiene que pelear hasta el final por recuperarla y conseguir el billete al play-off de ascenso a Segunda División.

No será fácil. Este domingo (18:00) tendrá al frente al Real Madrid Castilla, un filial blanco que llega a Huelva a solo cuatro puntos de la zona de descenso a Segunda Federación. Un batalla complicada para dos equipos que tienen todas las puertas abiertas en este tramo final de la temporada.

Para el encuentro de la jornada 32, Abel Gómez cuenta con todos sus efectivos disponibles, pero el técnico sevillano tenía, en la previa al encuentro, algunas dudas respecto al once inicial. "Estoy valorando y es cierto que, esta semana tengo algo más de dudas, no por el plan de partido, sino con respecto a la exigencia del partido y a lo que nos va llevar", asumió el entrenador del Decano. "Estoy ahí dándole un poco de vueltas e intentaremos tomar la mejor decisión con respecto a eso, en función a eso será el once, el banquillo y todo lo demás. Cabe la posibilidad de cambios, de repetir, le daremos un poco de vueltas", adelantó. Por lo que puede haber alguna sorpresa en el once inicial albiazul este domingo.

El Recre no puede dejarse nada. Aún con la resaca del tropiezo del pasado fin de semana ante el Atlético Baleares, el Decano quiere deshacerse de esos fantasmas y volver a la dinámica positiva. Fue un varapalo dejarse dos puntos ante el Atlético Baleares, un encuentro que se daba por ganado antes de comenzarlo. Nada es sencillo a estas alturas de la competición.

Los de Abel Gómez quieren recuperar la quinta plaza y eso pasa por ganar este domingo al Real Madrid Castilla, teniendo también en cuenta que la AD Ceuta recibe este domingo (12:00) al Linares Deportivo en el Alfonso Murube. Los de José Juan Romero, con el objetivo de tomar distancia del Recre y del resto de perseguidores que pelean por el play-off; y los azulinos, en cambio, por intentar conseguir la permanencia en la categoría de bronce.

Mucho por hacer en las siete finales y el Recre tiene que empezar por este domingo. Tras la oportunidad perdida la pasada jornada, toca recomponerse y demostrar que el equipo quiere y puede. Para ello deberá sortear al conjunto de Raúl González y conseguir, dos jornadas después, la victoria para recuperar las buenas sensaciones y, a su vez, seguir apretando a los caballas.

El Decano ha de aprovechar un nuevo partido como local para amarrar los tres puntos e intentar llegar a la última jornada con los deberes hechos. Tras tres meses en la quinta plaza, equipo y afición deben estar más unidos que nunca para poner el broche de oro a una temporada de ensueño. Porque siempre hay que recordar que el objetivo era la permanencia y la campaña ha superado, con creces, las expectativas del club y de sus aficionados, que quieren volver a lo más alto.

Por parte de los de Raúl González, la única ausencia será la de Mario Martín, que vio la pasada jornada doble amarilla en la fita con el Córdoba en el Alfredo Di Stéfano.

Una oportunidad de oro para dar un paso al frente en un Nuevo Colombino que deberá ser una caldera para llevar a su equipo en volandas. Es momento de estar unidos para conseguir el sueño.