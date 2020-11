El Recre pide a la Federación que aclare si el San Fernando incumplió el protocolo y lo sancione si lo hizo

El Recreativo de Huelva ha solicitado a la Federación que aclare si la actuación del San Fernando en el encuentro del pasado domingo se ajustó a lo que marca el protocolo sanitario de la Junta y la propia Federación. En caso contrario, el Decano solicita que se apliquen las sanciones correspondientes. El choque fue suspendido tras dar positivo uno de los integrantes del staff técnico cañaílla.

Según explicó el equipo gaditano, notificó el positivo por Covid-19 fue conocido a las 13:00 y notificado al Recre poco antes de las 14:00, cuando el Decano ya estaba en San Fernando y sin margen de maniobra. No obstante, el delegado en Huelva de la Andaluza, José Antonio Fernández, señaló ayer en Canal Sur que el San Fernando podría haber tenido constancia del positivo "desde el sábado". En ese caso, entiende el Recre que no se respetaron los protocolos ya que el Decano debió ser informado para no viajar y no haber pisado Bahía Sur para evitar cualquier tipo de contacto con sus jugadores y empleados por el riesgo que supuso para los albiazules desplazados

El San Fernando ha anunciado hoy el cierre de su tienda y oficinas ya que al tener constancia de "casos positivos en la entidad". El Recre por lo tanto pide a la Federación que aclare si hubo mala fe y en ese caso se sancione al equipo isleño. En función de la información que reciba, la entidad recreativista planteará que se le de por ganado el encuentro.