Experiencia para el ataque del Recre con Chico

Un nueve para reforzar el ataque recreativista. Chico Díaz ya es jugador del Decano. El Ceuta anunció ayer la salida del máximo goleador caballa al Recreativo de Huelva, que firmará como nuevo jugador albiazul para apuntalar una demarcación que quedó huérfana con la salida de Lolo Plá al Mestalla. Fue el Ceuta quien dio la noticia a última hora de la tarde. El equipo norteafricano asumió en un comunicado que no podía retener al futbolista que a sus 32 años se encuentra ante el que puede ser el último tren de su carrera. A última hora de la tarde anunció que “la AD Ceuta FC y el RC Recreativo de Huelva han alcanzado un acuerdo para el traspado del jugador Chico Díaz”. Asumió que “al futbolista le hacía mucha ilusión jugar en el Decano y ha sido petición expresa de Chico negociar su traspaso. Desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo tanto al jugador como al Recre, y que puedan cumplir sus objetivos”. Fuentes de la opercación señalaron a Huelva Información que la llegada del jugador al Decano será “a coste cero” y que en la misma “no ha habido pago alguno”.

El delantero sevillano firmará en principio hasta el 30 de junio con opción a una campaña en función de su rendimiento. Se espera que llegue a Huelva en la tarde-noche de hoy para pasar reconocimiento y firmar su contrato como albiazul, por lo debería incorporarse al trabajo con el equipo a partir del jueves si todo se desarrolla con normalidad. Los técnicos definden al futbolista como un nueve clásico, fuerte físicamente y con buen juego de espaldas además de un disparo a puerta poderoso. Cuenta con el aval de Salmerón. Además, la operación entra en los parámetros económicos marcados por la entidad para no aumentar el déficit presupuestario.

"Llega a coste cero y el Decano no realizará pago alguno al Ceuta por hacerse con sus servicios"

El resultado final de la operación llegó tras una jornada de tira y afloja de manual, de clásica negociación en el mercado invernal en el que todas las partes sabían que tendrían que llegar a un entendimiento, pero en el que cada cual se hizo fuerte en su posición para cerrar la operación de la forma más rentable posible ya que el futbolista tenía un año más de contrato, hasta 2020.El Ceuta comprendía que no podía retener a su delantero, pero quiso obtener algún beneficio a cambio. El Recre por su situación no estaba dispuesto a realizar ningún desembolso directo por el jugador, de ahí que sobre la mesa hubiese alternativas como alguna cesión o la posibilidad de que el Decano jugase un partido en Ceuta. Como medida de presión al jugador y el Recre movió ficha el Ceuta. La entidad caballa anunció en su perfil en Twitter que “el jugador Chico Díaz ha sido apartado del equipo y suspendido de empleo y sueldo por indisciplina. El delantero ha faltado a tres entrenamientos de manera injustificada por lo que, según el régimen disciplinario del Club, se le ha abierto un expediente. Actualmente, no hay negociaciones posibles con ningún equipo”, si bien reconocía que “además, el RC Recreativo de Huelva lleva una semana sin ponerse en contacto con la AD Ceuta FC”. Blanco y en botella.

La AD CEUTA FC informa que el jugador Chico Díaz ha sido apartado del equipo y suspendido de empleo y sueldo por indisciplina. El delantero ha faltado a tres entrenamientos de manera injustificada por lo que, según el régimen disciplinario del Club, se le ha abierto expediente. — A.D. Ceuta F.C. (@ADCeuta_FC) 8 de enero de 2019

Su presidente ya insistió en medios locales que el Recre debía llegar “a un acuerdo” para la salida del delantero. La respuesta del futbolista fue un vídeo por esta misma vía en el que pedía perdón al club y su afición y mostraba su compromiso como ceutí “hasta que se confirme mi salida”. Las posiciones quedaron así bastante claras en la ciudad norteafricana. El Recre esperó la fumata blanca.La contratación de Chico suple una carencia evidente que tiene el Decano en su delantera, donde la salida de Lolo Plá con destino al Mestalla dejó su ataque sin recambios. Alberto Ródenas es el único sustituto natural para Caye Quintana actualmente y el delantero cedido por el Atlético de Madrid también hará las maletas una vez encuentre un recambio el Recre, como ya desveló este diario.Chico es un trotamundos del fútbol que a sus 32 años está ante su última gran oportunidad. Jugar en el Decano es un tren que no quiere dejar escapar. De ahí que nada más recibir el contacto desde Huelva su intención clara fue la de cambiar el Alfonso Murube por el Nuevo Colombino. Acumula 11 tantos en el grupo X de Tercera División y la Copa esta temporada. Cuenta con el visto bueno de José María Salmerón, que lo conoce ya y pese a provenir de una categoría inferior tiene experiencia suficiente en Segunda B como para ser un recambio útil en las rotaciones para el ataque onubense.