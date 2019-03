Pina cree que en el partido ante el San Fernando hay tres puntos en juego con valor añadido

Tres puntos con valor añadido. El futbolista del Recreativo Juan Pedro Pina cree que en el encuentro del domingo frente al San Fernando se ponen en juego tres puntos con valor añadido “porque es un rival directo. Es verdad que es un partido importante, pero no creo que sea definitivo porque aún queda un cuarto de Liga por delante y hay que pensar que todos son importantes”.

El defensa murciano del Recre añade que “no tengo la sensación de que vayamos a asegurar el play off en caso de victoria, como tampoco vamos a tirar la toalla si sacamos un resultado negativo. Todos los partidos son importantes, y más a partir de ahora”.

El defensa destaca el potencial del San Fernando, cuyos futbolistas "saben lo que tienen que hacer en todo momento"

Sobre el conjunto cañaílla Pina comenta que “tiene futbolistas que han jugado en categorías superiores, que tienen muchos partidos a sus espaldas y que saben lo que tienen que hacer en todo momento, y por eso están ahí. Habrán sacado el máximo provecho de sus cualidades. En el fútbol nadie te regala nada y si están arriba después de ocho meses es porque se lo merecen, de eso no hay duda”.Y en su análisis del rival detalla que “ellos de cualquier pequeña circunstancia sacan provecho, crean oportunidades y marcan goles. Estamos viendo que hasta los últimos minutos de los partidos están sacando puntos, así que sabemos que es un rival peligroso. Tenemos que estar atentos a eso, pero nosotros no tenemos que pensar en el rival sino en hacer nuestro fútbol. No tenemos por qué cambiar excesivamente nuestra forma de jugar”.

La trayectoria ascendente del Decano ha insuflado una enorme moral al vestuario recreativista. “Llegamos con un estado de ánimo, muy muy bueno. Esta semana tenemos que preparar bien el partido y competir y luego podrán pasar mil cosas porque el fútbol es caprichoso, pero que vamos a correr como lobos de eso no hay dudas”, resalta.

El domingo se espera que el Nuevo Colombino registre una magnífica entrada. Los jugadores han utilizado las redes sociales para invitar a la afición onubense a asistir y las previsiones apuntan a que las gradas del estadio registrarán un magnífico aspecto. “Siempre se dice que el público ayuda y no podemos decirle nada al público porque sabemos que la afición nos va a apoyar. Nosotros lo único que podemos decir es que vamos a pelear y a darlo todo durante los noventa minutos por ofrecerles los tres puntos”.