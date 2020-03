Nano: "Jugar más allá del 30 de junio me parece una medida absurda"

Mariano González Maroto 'Nano' confía en que la Liga vuelva pronto, no es partidario de jugar después del 30 de junio y en lo personal está satisfecho tras dejar atrás un año complicado.

El malagueño es, a sus 35 años, el segundo jugador más veterano de la plantilla albiazul tras Óscar Ramírez, siendo titular indiscutible en el lateral izquierdo tanto para Alberto Monteagudo como para Claudio Barragán. Ha jugado 26 partidos (25 de liga y uno de Copa ante el Fuenlabrada) con un total de 2351 minutos, el segundo jugador más utilizado tras el meta Nauzet.

El jugador albiazul lleva esta situación “lo mejor que puedo; no soy una persona tranquila, pero me gusta estar en casa, aunque eso de que no se pueda salir me trastoca un poco, pero estando con la familia todo se hace más llevadero”.

Nano es optimista y “confío en que se reanude la competición. ¿Cuándo? Eso no lo sabe nadie, no tenemos ni idea, pero debe ser cuando esta situación esté 100 por 100 controlada; lo primero es la salud, tanto de nosotros como de todo el club y el entorno: jugadores, cuerpo técnico, periodistas, empleados, afición...”.

Si hubiera que elegir entre suspender la competición o jugar a puerta cerrada “diría que a puerta cerrada siempre que estemos todos totalmente curados y no haya problemas; los entrenamientos se reanudarían y volvería la normalidad, pero si tenemos que jugar a puerta cerrada es porque todavía esto no está controlado; los que estaríamos expuestos seríamos nosotros y es algo que no queremos”.

Otra posibilidad que está abierta es jugar más allá del 30 de junio, cuando terminan los contratos de los futbolistas. “No me he parado a pensarlo; creo que es una medida absurda; si jugamos en julio y ocurre una desgracia (lesión) qué pasa con ese jugador para la temporada siguiente. Por unos días o semanas puedes perder una temporada entera”.

El jueves la Balona y el Sanluqueño anunciaron que llevarán a cabo un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). “No tengo mucho que decir sobre esto porque a nosotros no nos han comentado nada. La medida que han tomado la respeto pero creo que ha sido demasiado pronto, no sabemos qué pasará dentro de un mes, ojalá se tranquilice todo”, destaca el malagueño.

El Recreativo puede ser de los equipos menos afectados por esta situación en lo deportivo, ya que marcha en tierra de nadie en la clasificación. “Sí, pero nos puede afectar por la opción de jugar la Copa del Rey la próxima temporada; el club le tiene mucho aprecio a este torneo, pero es algo en lo que no podemos pensar ahora. Hay que confiar en que todo irá a mejor y se reanudará la Liga cuanto antes”. “El parón este nos ha venido mal porque el equipo estaba cogiendo una buena dinámica; sacamos un punto ante el Marbella y nos tocaba visitar a otro líder (Cartagena), era un partido bonito que afrontábamos con muchas ganas, pero por desgracia esta situación nos obliga a parar, y cuando volvamos, que sea con la máxima seguridad y plenas garantías para todos”, añade el lateral del Decano.

Nano está siendo un fijo en el equipo, dejando atrás su año pasado en el Almería, en el que apenas jugó. “Sí, en lo personal es un reto que tenía, ver cómo reaccionaba tras la lesión de tobillo que tuve, y me está respondiendo bien. A nivel individual estoy contento y ojalá siga así”.

Cree que cuando se reanude la actividad "sería necesario hacer una mini pretemporada porque el tono físico se va a perder; aunque hagas algo de ejercicio en casa no puedes hacer demasiado, y en el momento en el que se pongan de acuerdo para reanudar la competición habría que tener un tiempo de adaptación”.

Por último Nano afirma que le gustaría seguir en el Recreativo: “Sí, ya lo he comentado en otras ocasiones; además este año tenemos una espina clavada, había muchas esperanzas y el año no ha sido bueno; el no poder agradar a una afición tan grande como la del Decano me duele”.