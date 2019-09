Monteagudo cree que el partido del Recreativo ante el Don Benito "será dificilísimo"

Alberto Monteagudo, técnico del Recreativo de Huelva, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa tras el entrenamiento matinal del equipo para hablar del partido del próximo domingo en el Nuevo Colombino frente al Don Benito, en el que el conjunto albiazul aspira a encadenar su tercera victoria consecutiva. Ha asegurado que el encuentro "será dificilísimo".

En primer lugar el preparador recreativista ha hablado del estado de los numerosos futolistas que están en la enfermería. Confía en recuperar a Nano, que tuvo que abandonar la sesión de trabajo matinal de ayer por unas molestias físicas, y a Óscar Ramírez, quien hoy ya se ha ejercitado con normalidad con el resto del grupo. En cambio parecen baja segura Rubén Cruz, Irizo, Víctor Barroso, Alfonso Fernández y Quique Rivero, que aún siente dolor en determinadas acciones al golpear el balón.

“Nano creemos que va a estar, que seguramente mañana entrene. Ha sido un poquito de precaución, por una molestia que tuvo ayer en el abductor - ha dicho Monteagudo-. Óscar está bien, perfecto, para contar con él en principio para lo que queramos. Los demás lo que ya sabéis. Víctor, en la imagen de control que hicimos el otro día, tiene un puntito y hemos decidido pararlo. Aunque jugó en Mérida el otro día ese puntito podría ser un riesgo al entrenar o jugar y hemos decidido pararlo una semana; Alfonso ya está en la última semana para entrenar con el grupo aunque esta semana sería muy precipitado porque no se ha entrenado en toda la semana y los demás igual: Irizo está ya para entrenar con el grupo, Rubén ya está en la última fase haciendo carrera y golpeos mientras que Quique Rivero no tiene nada, pero aún siente dolor. Recibió un golpazo en el que se movió el peroné, se movió todo. Dice que cuando golpea el balón con el interior nota un dolor importante. Cada día está mejor pero todavía le duele”.

El Don Benito, que aún no conoce la victoria, llegará al Nuevo Colombino instalado en puestos de descenso. Pese a ello Monteagudo no se fia y cree que “será un partido dificilísimo. Se lo he dicho al equipo que esto es la Segunda B y tenemos el ejemplo de Villarrobledo, cuando perdimos frente a un recién ascendido, y el otro día ganamos en Mérida pero también pudimos empatar o perder. Necesitamos dar la mejor versión. Necesitamos como el comer ganar nueve puntos seguidos y para eso se necesita ser el Recreativo serio, que no concede mucho, compensado entre líneas y luego sacar el talento que tenemos arriba, que es evidente que lo tenemos aunque tengamos bajas. Ese es el objetivo. Llevo años en el fútbol y sé que con un puntito menos que vayamos de intensidad, el domingo no ganamos", ha resaltado.